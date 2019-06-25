▲「新北市河海音樂季」7/27首航，148團飆唱搖滾一夏。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全台最大原創音樂盛事即將開跑！新北市2019年首度聯手「海洋音樂祭」與「漁人舞台原創音樂」，打造全新「2019新北市河海音樂季」，從7月27日開始，由淡水原創音樂基地「淡水漁人舞台」開跑，一路熱力開唱到8月30日至9月1日的「貢寮國際海洋音樂祭」，將有148樂團參與演出，並結合貢寮國際沙雕藝術節，邀請大家一起來聽音樂、看夕陽，嗨翻整個夏天。

市長侯友宜表示，每年暑假，「淡水漁人舞台-原創音樂」活動及「貢寮國際海洋音樂祭」都吸引超多人潮，齊聚全台灣最喜歡音樂的朋友，與國際觀光客共襄盛舉，也是獨立創作樂團最喜歡的地方。

侯友宜說，「新北市河海音樂季」從「淡水漁人舞台」啟航，7月27、28日及8月3日將於淡水漁人舞台舉辦海洋音樂祭初賽，8月30日至9月1日進行決賽，歡迎民眾一同來感受音樂的活力，千萬不可錯過。

觀旅局長張其強表示，「2019新北市河海音樂季」，【河】指的是2016年開始打造的原創音樂基地「淡水漁人舞台-原創音樂」活動，【海】則是每年獨立樂團盛事「貢寮國際海洋音樂祭」，今年參與的樂團達148 團，打破歷年紀錄，並邀請大家熟悉的金曲獎得主茄子蛋、Matzka、青峰、八三夭和Tizzy Bac等。

此外，貢寮國際沙雕藝術節也在海洋音樂祭現場的貢寮海灘舉辦，展出各國沙雕好手的精采作品，要讓民眾耳目一新，不只隨音樂搖擺，視覺上也有美的感受。

值得一提的是，今年「新北市河海音樂季」從「淡水漁人舞台」啟航，從7月27日至8月25日的每週六、日，包括茄子蛋、甜約翰、Boxing樂團等總計78組樂團，將集結在鰆魚鐵旗下開唱，讓樂迷們一邊享用啤酒及輕食，一邊聽音樂，欣賞落日餘暉。

另外，今年上百團報名海洋音樂祭的音樂新秀當中，評審團將選出30強，於7月27、28日及8月3日在淡水漁人舞台進行初賽，最後選出十強，將於8月30日至9月1日壓軸登場的貢寮國際海洋音樂祭現場進行決賽。相關活動資訊可上活動官網：http://hohaiyan.ntpc.gov.tw或「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。