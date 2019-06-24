汐止秀山路邊坡崩落阻151民宅出入　侯友宜：全力搶通

▲ 汐止秀山路邊坡崩落阻151民宅出入，侯友宜指示：全力搶通。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近日連續降下大雨，24日上午8時於新北市汐止區秀山路137號前，發生道路土石坍方，面積約330平方公尺，影響社區住戶約151戶。事故發生後，區公所派遣搶災廠商至現場進行搶通作業，市府也於現場成立前進指揮所，由副市長謝政達率工務局長朱朱惕之、消防局長黃德清、養工處、汐止區公所等人員，與大地及建築師公會代表至現場勘災。預計24日傍晚搶通一線，讓民眾及搶災單位可以出入。

召開應變會議後謝政達指示，於道路中央打設鋼軌樁並調集太空包穩固邊坡，以同步施作方式頂住滑落土石。後續請廠商於上方處以帆布遮蓋止水，防止土石再次滑落。預計24日傍晚搶通一線，讓民眾及搶災單位可以出入。工務局已請建築師勘查民眾居家結構狀況，若有必要將預防性撤離。全部清除完畢預計要2個工作天，後續將由工務局、汐止區公所承包公司共同搶災。

市長侯友宜強調，汐止區公所已於災害發生時，立即調派災修廠商在土石滑落處進行搶通作業，並請警察及當地保全協助交通管制及警戒，今日的雨勢雖已稍趨緩，但土石含水量仍高，除對於汐止區秀山路坡地滑落災害加強穩固工作外，並請該地區住戶留意零星落石或坍方發生。