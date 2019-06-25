果然匯新北綠竹筍祭開跑　品嚐當季新鮮甘甜好滋味

▲ 果然匯新北綠竹筍祭開跑，農業局長李玟、饗賓集團總經理陳毅航合作綠竹筍披薩。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年6-9月是新北健康三寶「綠竹筍」盛產季節，新北綠竹筍的好品質以及吃當地、當季、當令的特性也受到許多餐廳的青睞，全台最大蔬食連鎖Buffet「果然匯」為慶祝板橋店開幕，特別與新北市府合作，推出「果然匯新北綠竹筍祭」，即日起至7月底，喜愛蔬食的民眾，可以到果然匯品嚐多款新北綠竹筍的創意料理，感受不一樣的綠竹筍健康風味。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，集團旗下有饗食天堂、開飯、果然匯、饗饗、朵頤、饗泰多六品牌，目前全台共有38家餐廳，年營業額預估35億。目前在新北也投資多家的餐廳，其中全台最大蔬食連鎖Buffet「果然匯」曾獲2016年美國有線電視新聞網《CNN》報導為台灣非常值得品嚐的蔬食餐廳，也在6月22日於板橋遠東百貨開幕第四家分店。

適逢新北健康三寶「綠竹筍」的產季，綠竹筍「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性正符合果然匯「以國際料理為舞台、本地食材為主角」的品牌理念，因此特別與新北市府及地區農會合作，推出「新北綠竹筍祭」，選用當地、當季、當令的優質新北在地綠竹筍，並研發多款創意料理，包括現做美味的「綠竹筍披薩」、清爽脆口的「越式鮮筍米捲」、鮮美清甜的「雪蓮果紅油嫩筍」，中西日式的料理手法，更凸顯綠竹筍的特性，讓饕客們吃到當季最新鮮的好滋味。

農業局長李玟表示，新北綠竹筍種植面積全國最大，約2328公頃，產量1萬2757公噸，這幾年在各界的努力下，品質及價格都能維持穩定，每年產值將近17億元，是新北市非常重要的農產品。想要買好吃新北綠竹筍，八里區及五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心已開市。

李玟說，青果合作社在三峽插角（綠光水岸民宿旁）也有一處綠竹筍共同運銷站，收購三峽地區最新鮮的綠竹筍，而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、最優質的綠竹筍，民眾如果想要選購，可洽詢各產區農會。市府歡迎大家來新北找好筍，感受「綠竹筍」的美味甘甜。