▲ 金山自造教育及科技中心落成，改造「鷗翼貨車」巡迴偏鄉14校。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北市金山自造教育及科技中心」25日在金山高中落成，結合北海岸各校及社區大學創客課程，同時打造「新北小漾MAKER號」提供14所國中小學校巡迴課程服務，更進一步實現「新北自造城」。

教育局副局長蔣偉民表示，新北市幅員廣闊，積極爭取資源及整合市府能量普及創客及科技領域課程，金山中心也特別打造「新北小漾MAKER號」並成立北海岸策略聯盟，將巡迴偏鄉中小學體驗自造科技課程，帶給孩子更多元的學習經驗。

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▲ 金山自造中心落成，新北市教育局副局長蔣偉民體驗3D空拍機。

25日揭牌開放體驗國中部新興科技課程，使用3D掃描儀結合VR虛擬場景，捕捉周圍環境的3D數據。以及，高中部學生以PBL 問題導向學習方式發揮創意產生的跨領域專題作品-魔力飛車，結合科技及藝術，為考驗使用者的專注力與操作技巧。

金山中心以把「課程送出去」的概念，改造特色鷗翼式貨車成為「新北小漾MAKER號」，未來要服務偏鄉中小學，進行巡迴體驗課程，讓師生能不受限制，也能共同享有學習創客及科技動手體驗之樂趣。

北海岸計14所鄰近國中小學校組成策略聯盟，一起體驗「新北小漾MAKER號」課程-空拍機結合AR擴增實境的多元應用功能，體驗在天空飛行的感受；另結合法鼓山社區大學共同發展各項成人自造教育、程式教育及數位設計等課程，期達成「新北自造城人人會自造」之目標。更多創客及科技相關活動，歡迎搜尋「新北創客漾」網站及臉書「新北創客漾」粉絲團。

▲ 金山自造中心落成，新北市教育局副局長蔣偉民體驗LED手作課程。

▲ 金山自造中心落成，新北市教育局副局長蔣偉民體驗雷射雕刻。

▲ 金山自造中心落成，新北市教育局副局長蔣偉民體驗AI資訊課程。