新北邀學童當「網紅直播主」　推薦好書分享閱讀心得

▲ 新北邀學童當網紅直播主，推薦好書分享閱讀心得。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

直播熱潮越來越夯！新北市立圖書館「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」活動，特別順應潮流，邀學童一起來當閱讀網紅，直播分享閱讀心得，向大家推薦好書。50位閱讀推動教師也共同為國中小學童，推薦近150本適合暑假閱讀的書單，歡迎新北學童一起來當閱讀直播主，參與「樂讀推廣大使」選拔，拚人氣拿獎金！

新北市立圖書館「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」活動，25日下午於三重分館兒童閱覽室舉行起跑記者會，從小一開始，參加「悅讀一夏」活動長達12年的黃意涵同學，特別將自己閱讀張曼娟《青春》的心得譜成詞曲，並於現場自彈自唱，帶來充滿創意的閱讀心得。

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▲ 新北50位閱讀推動教師共同為國中小學童，推薦了近150本適合暑假閱讀的「新北嚴選」好書單。

今年就讀大一中文系的黃意涵說，從小一媽媽帶她參加「悅讀一夏」的活動開始，一直持續到高三，讓她養成每年暑假都會閱讀至少100本以上書籍的習慣。因為大量閱讀，加上讀後心得的訓練，求學時每次考試的國文寫作都能拿到滿級分。

黃意涵也曾多次參加校內外的作文競賽，包括獲得聯合盃新北市作文第一名、溫世仁作文優等、玩字時代入選等，更因此選擇中文系就讀。養成閱讀習慣，讓她可以自己選擇想讀的書，自由自在的閱讀，更能自在享受閱讀的樂趣。

文化局長蔡佳芬表示，由新北市立圖書館和財團法人林堉琪先生紀念基金會、以及財團法人新北市三重區先嗇宮共同舉辦的「悅讀一夏，輕鬆Fun暑假」活動，已邁入第14年，今年更加入財團法人國紹泌尿科學教育基金會的參與，為閱讀推動再添生力軍。

▲ 黃意涵同學特別將自己閱讀張曼娟《青春》的心得譜成詞曲，並在現場自彈自唱。

蔡佳芬說，為了鼓勵學子利用暑假閱讀，圖書館特別跟上網路潮流，邀學童當閱讀直播主，參加「樂讀推廣大使」選拔，分享閱讀心得，推薦好書，第一名「樂讀推廣大使」還可以獲得6000元獎學金。

此外，邀請新北市50位閱讀推動教師，為國中小學童挑選超過150本包括「科普」、「語文」、「職人」等不同類別，適合暑假閱讀的「新北嚴選」好書，讓小朋友可以看好書，也可以輕鬆完成暑假閱讀作業。

新北市立圖書館從7月1日開始至8月31日止，推出一系列豐富的閱讀活動，除了「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」，還有「新北嚴選」暑期兒童好書展、小小圖書館員儲備營、小文青夏令營、電競賽、任天堂Switch體驗、「青春無悔」FUN暑假等上百場活動，讓學童可以度過充實的暑假。暑假活動即日起報名，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2953-7868。