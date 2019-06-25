長榮宣布招募200空服員！總經理落淚　交通部回應了「接下來流血都在公司」

記者許力方、賴文萱、林淑慧／台北報導

長榮空服員罷工行動第5天，長榮航空總經理孫嘉明24日在股東會宣布今年仍會招募200餘名新空服組員，並將首度找男性空服員，從地勤第一線開始，記者會後他更哽咽表示，看到桃園、高雄等地勤24小時輪值，沒時間吃飯回家很想哭。交通部政次王國材透露，長榮每年都有招募新員工計畫，不覺得是為了取代罷工組員。

長榮航空股東會後，孫嘉明表示，長榮航空今年預計招募約200名空服員，也因應第一線旅客需求，將開放招募男性空服員，外界解讀為長榮航空內部文化正在改變。他哽咽表示，看到桃園、高雄等各機場及營業處的地勤同仁，24小時輪值處理旅客的問題，看到同仁忙到沒有時間吃飯、回家，看到時很想哭。

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▲長榮罷工第5天，空服員喊口號互相打氣。（圖／記者湯興漢攝）



▲長榮航空股東會會後記者會，總經理孫嘉明哽咽落淚。（圖／記者湯興漢攝）

長榮航空空服員持續罷工，截至今日為止，已累積取消航班423班、影響8萬8千人，超過今年二月華航機師罷工取消214班規模，創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄。

交通部持續召開應變中心會議，交通部政次王國材說，所有相關單位對於疏運的應變計畫持續進行，未來4天長榮航空都將維持40%運能，勞動部也有透過非正式協商跟勞資溝通，針對禁搭便車、勞工董事歧見，初步了解雙方有機會都各退一步。

對於長榮宣布招募新空服員，還有傳言指長榮將罷工結束後祭出閉門條款對付罷工組員，王國材說，長榮航空每年都有招募新員工的計畫，不覺得此舉是為了取代罷工組員；就他的了解，長榮航空仍期待組員能早日回來。他也強調，現在疏運狀況都已經進入穩定狀況，但接下來的傷害、流血都在長榮，「其實很多空服員都很熱愛公司」，希望這段期間的爭議，早日透過協商得到共識，讓大家趕快回到大家庭。

王國材表示，長榮航空24日原定181架次，已取消108架次，影響2.3萬旅客，預計25日至28日也都能維持40%運能，今天長榮航空也持續發布29日、30日航班取消計畫，會維持公告未來一周航班取消的訊息，讓旅客提早因應。