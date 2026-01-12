啪滋一聲...刺麻上身！冬季狂被電？專家揭5招擺脫「觸電體質」

▲冬天一摸門把就被電到縮手？專家指出，乾燥與衣物摩擦是主因。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

隨著冷氣團接連襲台，不少民眾最近都有相同的困擾：剛伸出手準備開門，指尖就傳來一陣刺痛的「啪」響；或是脫下毛衣時劈啪作響，甚至連跟另一半牽手都變成「相愛相殺」的電擊現場。這種讓人措手不及的冬季「隱形攻擊」，其實是身體發出的乾燥警訊。

家事達人486先生點破關鍵，靜電現象的主因在於「乾燥」與「摩擦」。冬季環境濕度常低於40%，空氣導電能力變差，加上穿著保暖的刷毛外套、發熱衣或化學纖維衣物，人體表面很容易累積電荷，一旦碰上金屬門把或門鎖，積壓已久的電荷就會傾巢而出，形成刺痛的電弧。

對此，他進一步提出5大解方：

1、內外補水： 除多喝水補充體內水分，洗澡後塗抹乳液保持皮膚濕潤，有助減少電荷堆積。

2、環境控濕：適度使用加濕器或在室內擺放綠色植物，將濕度維持在50%至60%左右，對改善靜電問題都有明顯幫助。

3、衣物挑選：穿著改選棉、麻等天然材質，能降低靜電產生的機率。

4、物理放電：開門前先用手掌觸碰牆面，或用金屬鑰匙先接觸門鎖，將電荷引導散出。

5、設備升級：進行居家裝修或更換設備時，可選用強化玻璃或壓克力等絕緣材質面板，搭配科技辨識技術，減少手部直接接觸金屬導體的機會。

靜電看似只是生活小插曲，卻天天上演、天天惱人。從穿著、保濕、環境濕度，到每天最常碰的門把，環節一個個調整，冬天其實不必一路被電到春天。