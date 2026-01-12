月老廟不只求紅線！暢銷影視作家新作揭開「斷緣白線」斬桃花

▲影視暢銷作家肆一以大眾熟悉的「月老廟」為場景創作故事。（示意圖／新北市民政局提供）

記者林育綾／綜合報導

月老不只能牽紅線，影視暢銷作家肆一創作全新小說《沒有愛情的月老廟》，以淡水河畔一間看似靈驗，卻「沒有愛情」的月老廟為舞台，不同於多數愛情故事談「如何相愛」，甚至寫了鮮少被提及的「斷緣白線」，切斷不適合的緣分。

《沒有愛情的月老廟》主角是一名剛失戀的愛情小說家，在人生低潮時，因爺爺住院，而陰錯陽差成了月老廟的臨時廟公。他不相信愛情，卻靠寫愛情小說維生，每天面對前來求紅線、問姻緣，甚至詢問「能不能切斷一段關係」的信徒，只求廟不要倒、撐到爺爺出院。然而，一個個走進廟裡的人，也逐漸讓他重新看見愛情的複雜與真實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在自序中坦言，自己寫作十多年，始終圍繞「愛」這個主題，卻發現過往的小說多半更偏向療癒，而非單純描寫戀愛本身。「我一直想寫一本，在閱讀時，心中會不自覺浮現『愛情真好』的小說。」這個念頭，也讓他開始思考一個更貼近日常的愛情故事形式。

影響作品的另一個關鍵，是他看了韓劇《我們的藍調時光》後，對「群像敘事」產生的嚮往，希望寫出「即使是小人物，每個人都有故事」，因此將舞台設定在大家都熟悉的月老廟，讓等愛的、缺愛的、不相信愛的、被愛辜負的人，都能在同一個空間裡交會。

新書也以群像方式鋪陳人物，包括屢屢相親失敗、總是抽到笑筊的女子，與初戀重逢卻不知是否該再度牽起紅線的男子，以及想尋找「斷緣白線」的信徒。只要將白線藏進不見光的斷緣袋，就可以切斷不適合的緣分，可以說是「月老版的打小人」。

但群像小說的創作並不容易，他提到，由於篇幅有限，必須在有限的段落裡，讓角色的思考與成長被讀者感受到，過程中甚至忍痛刪去部分角色，成為創作上最困難的取捨之一。

肆一過去作品多次影視化，累積銷量近115萬冊，首部改編電影《可不可以，你也剛好喜歡我》票房接近億元，並售出多國語言版權。

此次新書也延伸跨媒介合作，其中未收錄於小說中的角色「無花果農徐毅」，已經有較完整故事樣貌，但當時必須捨棄，覺得可惜，恰好出版社與橘子集團交流，因此已確定將用漫畫形式，推出番外篇〈幸福糖〉，並於漫畫平台MOJOIN連載，為小說世界觀提供另一條敘事支線。

▲肆一新書《沒有愛情的月老廟》。（圖／三采文化）

出版社三采文化表示，《沒有愛情的月老廟》並非談論轟轟烈烈的戀愛，而是試圖捕捉日常生活中那些微小卻真實的心動瞬間，讓不同狀態的讀者，都能在故事中找到與自身經驗相呼應的片段，新書已在各大通路發行。