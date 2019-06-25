人數更多了！長榮證實超過70名空服員想回來上班　下午開記者會對外說明

▲長榮空服員本人親自想要回三寶，但工會表示，依照程序要2天時間。（圖／記者張榮恩攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工第6天，陸續傳出有空服員想重返工作崗位。長榮航空證實，25日已有超過70名組員表達想回來上班的意願，40名組員已完成委託書程序，希望公司幫忙拿回「三寶」（員工證、護照及台胞證）。但昨日發生有空服組員本人到場想跟工會取回證件，被以作業流程需要2天時間為由仍無法取回，對此，長榮航空暫定下午3點對外召開記者會說明情況。

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▲上午仍有長榮空服員赴南崁罷工現場繳交證件，加入靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

長榮航空公關經理昨日晚間偕同律師前往罷工現場，強調已經收集到40份空姐委託書，要求桃園市空服員職業工會確認委託書真偽後，盡速返還這40人的證件三寶，好讓這些空服員能盡快返抵工作崗位。

桃職工會雖收下委託書影本，但仍堅持需由空服員本人親自來簽下申請書，才能照流程向保全公司取回證件，全程需要約2天的作業時間。

▲空服員控訴，當時在詢問工會退回三寶程序時，工會並無告知作業時間要2天，還說晚上就可以取回。（圖／記者張榮恩攝）

不過，一名劉姓空服員晚間8點多在律師陪同下，頭戴鴨舌帽、口罩，親自到場要求工會交還護照、台胞證及員工證，並表達工會事前並沒有說程序要花2天時間，工會則表示拿三寶、需照流程，仍不願當場返還。

針對三寶返還爭議，工會常務理事李瀅稍早則表示，根據目前工會得到的資訊，想退出罷工活動的空服數量僅有「個位數」，但詳細數字仍無法確定。她指出，由於工會收到三寶一律交由保全公司放入保險庫內保管，若要取回證件，須由工會先接受空服員親赴現場申請，並簽立委託書，辨別身分真偽後，才能到庫內取出。

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