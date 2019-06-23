▲長榮罷工空服員陸續歸隊，委由公司取回三寶証件竟遭為難？

▲參加罷工的空服員，很快向工會繳交三寶証件，如今委由公司取回卻很難！？（圖／記者沈繼昌攝）



記者楊淑媛／桃園報導

長榮空服員罷工23日進入第4天，針對這兩天，有不少空服員以委託書，請求公司向工會取回三寶等相關證件，卻遭拒絕，長榮航空表示，23日已提出經法院民間公證人認證的委託書，公司主管並在律師陪同及見證下，向桃空職工要求取回空服員的三寶，但桃空職工仍以限本人親自取回、質疑委託書真偽…種種理由再次拒絕歸還。

桃空職工則指出，「三寶」屬私人物品，必須本人領回，目前罷工2021人，只有一人拿回三寶證件。經了解，委託公司取回三寶(護照、台胞證、識別證)的組員，已於事後陸續接獲工會電話，確認是否為本人意願，組員皆肯定表示個人意願要取回三寶，希望工會不要再橫生枝節，以最速件辦理返還三寶。

因為空服員陸續歸隊，長榮航空23日已增飛台北-峇里島、台北-曼谷各一班加班機疏運旅客，因目前旅客已陸續遷轉至其他航空公司，日後將會視旅客需求及空服員報到狀況，再行評估是否增飛航班。

長榮航空表示，請公司協助拿回三寶的空服員，有的認為當初工會以增加和公司談判籌碼為由，鼓勵會員投贊成票，結果投票通過後的第一次協商變成「突襲罷工」，令她們有被騙之感；也有的認為禁搭便車不應該成為破局的理由，更有的認為這次罷工，似乎都是外部工會成員主導很怪…等理由，又礙於工會壓力不敢自己取回，看到公司所發的簡訊，因此委託公司代為取回。

長榮航空說，事實上，22日已有空服員本人直接向工會要求取回證件，亦同樣遭受拒絕，根本違反本人意願而強扣證件，長榮航空對桃空職工的惡劣行徑強烈譴責，並將繼續協助空服員取回證件，保障員工的工作自由。

▼長榮發言人陳耀銘取得取回三寶委託書，前往工會欲取回三寶爆發爭執。（圖／記者季相儒攝）