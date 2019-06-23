．讓資方流血、又降低旅客衝擊　交通部再拋「罷工授權期」拆彈

▲位降低旅客衝擊，交通部拋「罷工授權期」概念。（圖／記者陳涵茵攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工邁入第4天，交通部上午10點召開第5次應變會議，會後交通部政次王國材受訪表示，周一起長榮航空的運能大致都能維持4成，28日前旅客航班問題也處理差不多了，希望能在這段時間內就讓爭議落幕。但他也再重申，交部支持要有罷工預告期，甚至授權期的想法，能讓資方流血損失，但降低對旅客衝擊，交部將繼續跟勞動部溝通，找到合適方案。

王國材表示，長榮航空今天原定180架次中，取消113架次，運能約37%，但從明天開始，大致都能維持40%，目前取消航班也一路公告到28日，這段時間也不再接受新訂位，旅客部分已經處理得差不多了，希望勞資爭議可以在這段時間內結束最好。

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▲交通部政務次長王國材說明應變會議討論內容，並重申支持罷工預告期。（圖／記者莊喬迪攝）

王國材指出，交通部作為掌管疏運的單位，也呼籲長榮航空要有多點耐心，趕快跟勞方就爭議問題討論解決，讓爭議落幕。但他也重申，交通部支持罷工預告期，甚至要有「罷工授權期」的概念，在獲得罷工權之後，明確授權是幾月幾號到幾月幾日進行罷工。

他解釋，罷工是勞工的權利，但如果罷工是為了讓資方損失，讓勞方可在談判上得到他們想要的權益，縱使有授權期，資方也都會流血損失，但卻可以讓旅客影響變小，交通部將持續跟勞動部溝通，找到合適方案。

▲長榮空服員罷工，勞動部長許銘春周六晚間前往罷工現場慰問。（圖／記者林敬旻攝）

被問及勞動部長許銘春昨夜前往南崁慰問空服員時指，「空服罷工是爭取權益，也為了飛安」，交通部的看法為何？王國材說，空服員跟飛安的關係應該比較間接，主要是在疲勞狀況下造成，跟負責駕駛飛機的機師直接會影響飛安情況不太一樣。

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