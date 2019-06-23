長榮空服想拿回「三寶」上班　工會證實：只有一個人

▲桃園市空服員職業工會舉行記者會呼籲拒絕惡意抹黑。（圖／記者張榮恩攝）

記者許展溢／台北報導

桃園市空服員職業工會罷工超過66個小時，工會今（23日）上午舉行記者會，針對長榮航空向組員發簡訊希望大家可以回去上班一事，工會表示，只有一個人拿回三寶（護照、台胞證、工作證）。不過，長榮航空稍早回應，雖然不便透露人數，但填寫委託書希望公司幫取回三寶的組員絕對超過一個，而且還陸陸續續有人表達意願。

工會秘書長鄭雅菱說，要發動罷工、爭取權益是一件很辛苦過程，尤其會員們沒支領薪水，抱持著之後會被公司秋後算帳的風險，但罷工是最後的武器，現在能就做的就是團結。她指出，許多人對罷工活動缺乏正面及真實的資訊，因此在罷工現場成立闢謠小組，要針對各種訊息回覆。

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▲工會表示，目前只有一名特殊案例拿回三寶。（圖／記者許展溢攝）

記者會現場工會喊出「拒絕扭曲事實」、「拒絕惡意攻擊」。鄭雅菱表示，工會從沒有關閉協商大門，只要資方願意放下強硬態度，大家隨時都願意回談判桌，希望所有人能回歸理性協商。目前也是會以每10天投1次票決定罷工是否繼續，但若有機會坐回談判桌，有新方案，也會告訴現場組員。

至於長榮航空向組員發出簡訊，希望大家回去上班。鄭雅菱指出，若真有人想領回三寶，還是希望本人親自到現場說明並領回，透露目前只有一個非常特殊個案領回，但現場都是還陸續收到會員新證件繳交。

旅行公會今天下午也將舉行記者會，希望快解決罷工亂象，否則全台旅行業忍無可忍，將不惜走上街頭。鄭雅菱表示，尊重旅行公會表達意見自由，但也希望對方可以理解，不是第一天準備罷工，過程做了很多方式，包含靜坐等調解，是在沒有辦法狀況下才發動罷工，雖然造成大家一時不便跟辛苦，但也希望未來空服員等勞動條件能提升帶給大家更好飛安和品質。

針對工會表示只有一人取回三寶，長榮航空稍早則回應，雖然不便透露人數，但填寫委託書希望公司幫取回三寶的組員絕對超過一個，而且還陸陸續續有人表達意願；另外，一些還在國外的組員也陸續有人回覆公司願意支援服勤。長榮指出，目前受理委託書並無設定期限，只要繳交回來就會協助處理。



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