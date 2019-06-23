許銘春稱「長榮空服罷工為飛安」　航空界譏瘋了：跟模範生談飛安？

▲長榮空服員罷工第三天晚上，勞動部長許銘春前往慰問。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

勞動部長許銘春22日深夜前往桃園南崁長榮航運大樓前慰問罷工空服員，並稱她了解罷工是為了爭權益、勞動條件以及飛安，但此話一出，引發航空界反彈。航空界人士表示，長榮航空不只在台灣，甚至在國際上都是飛安模範生，一個部長還跑去別人家大門口指點飛安，根本搞不清楚狀況，是在「提油救火」，只會跟資方距離越拉越遠。

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航空界人士表示，這次空服員罷工與年初的機師罷工有很大不同，機師要求在部分航線上增加派遣人力，雖然資方認為原本派遣方式已經「優於法令規定」，但機師們直接訴求「過勞」與飛安，確實也讓資方很難招架，最後不得不讓步。

▲航空界人士認為，長榮航空一直以來都是飛安模範生，許銘春的發言根本是在提油救火。（圖／記者林敬旻攝）

而空服員工會與資方歧見最大的日支費、勞工董事、禁搭便車等訴求，不僅與飛安無關，禁搭便車甚至反遭資方質疑會影響飛安。許銘春說空服員罷工是為了飛安，讓人懷疑她到底知不知道空服員訴求內容？

該名人士直言，長榮航空不只在台灣，甚至在國際上都是飛安的模範生，結果勞長現在做法根本就是提油救火，現在讓大家最頭大的是要怎麼讓雙方回到談判桌，而這也是勞動部主要的工作，怎麼會跑去長榮總部大門指指點點飛安？如果不是失言，就是瘋了、搞不清楚狀況。

▲民航局表示，長榮航空過去30年在飛安的表現，有目共睹。（圖／長榮航空提供）

交通部民航局則表示，尊重許部長的看法，飛安是所有民航事業從業人員共同努力的成果，也是大家一起繼續堅持的目標。作為主管機關，民航局無意為任何業者背書，但長榮航空過去三十年在飛安上的表現，確實得到國際間同業或者民航組織普遍的認可。

上午交通部政次王國材被問及時也表示，空服員跟飛安的關係應該比較間接，主要是在疲勞狀況下造成，跟負責駕駛飛機的機師直接會影響飛安情況不太一樣。

針對罷工爭議，律師蔡瑞麟也在臉書發文提出罷工合法性，並指勞動部一直誤會討好工會是該部的本職，而忽略勞動部真正的本職是「依法行政」，一味的討好，只是溺愛，而使工會誤以為自己有權利。



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