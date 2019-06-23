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破千旅客擠爆櫃台！8旬老爺爺奔波改機票...背影超虐心　地勤家屬便服急援

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▲▼長榮航空長安東路大樓地勤處理民眾改票。（圖／讀者提供）

▲長榮航空票務櫃檯週末湧入千人，等待處理改票等問題。（圖／讀者提供）

文／許展溢

走進長榮航空位於長安東路票務中心，服務人員非常nice，「先生，要喝水嗎？」有穿著便服的工作人員走過來詢問，我說「不用，謝謝。」沒幾分鐘另一個又來問，「要不要吃餅乾？」我笑著回答：「不用喔，謝謝。」

選了個座位坐下來，之前那位小姐再度走到我面前提醒：「先生，要改機票嗎？記得要先抽號碼牌喔！」

請繼續往下閱讀...

▲▼長榮航空長安東路大樓地勤處理民眾改票。（圖／記者許展溢攝）

▲票務人員說，多數旅客都很理性，甚至還會體諒他們的辛苦。（圖／記者許展溢攝）

長榮工會罷工第4天，除了南崁總部，我還想看看直接面對旅客的票務中心情況，原本以為會因為罷工影響票務運作，導致旅客火氣，一片亂糟糟，沒想到一切如常，後來我才知道，原來那幾位便服人員其實是長榮員工的家人，還有公司退休人員，這些50歲左右的中壯年人特別放下家務，過來支援。

特別和這幾位大姐聊天，他們笑說，多數旅客還是理性的，「甚至有些人體諒工作人員的辛苦，自掏腰包買零食、飲料到現場為工作人員打氣，真的非常感動。」昨天大約有千名旅客突然湧入辦理改票相關業務，如果沒有那些家人、公司退役人員，還有銷假的員工幫忙，一時之間還真難應付。

▲▼長榮航空長安東路大樓地勤處理民眾改票。（圖／記者許展溢攝）

▲幾位便服人員都是長榮員工的家人或公司退休人員。（圖／記者許展溢攝）

「各有難題！」票務人員對於罷工一事，各有想法，但看到旅客的行程因此受到影響，而必須等候許久才能改票，倒是有些難過，「昨天就有一位80幾歲的老先生等了好幾個小時，才成功改了機票，一想起老人家年紀這麼大，還有這樣奔波，說真的，非常心疼。」

▲▼長榮航空長安東路辦公大樓。（圖／讀者提供）

▲長榮航空地勤家屬自願到票務中心協助旅客。（圖／讀者提供）

「我在想，如果資方和罷工的同事看到80歲老先生等待的畫面，是不是會心軟一些？或許事情能有轉變？」票務人員無奈地搖搖頭這麼說。

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關鍵字：長榮航空,空服員,罷工,票務櫃檯,旅客,地勤人員,家屬,老爺爺

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