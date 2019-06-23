許銘春探視罷工空服員　逾600網友按怒「部長偏心」

▲勞動部長許銘春前往慰問。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

長榮空服員罷工進入第4天，勞動部昨（22）日將部長許銘春到長榮航空南崁總部探視罷工空服員的影片上傳粉絲團，至今超過1300人回應，其中600多個讚、超過600個「怒」，還湧入上千則留言，許多網友質疑部長為何只慰問罷工的空服員，其他那些留在崗位的空服員以及處理乘客後續事宜的內勤人員，難道不是勞工？

勞動部臉書粉絲團Po文指出，阿春部長準備了包子、飲料、雨衣，前往罷工現場關心空服員的狀況。罷工是很辛苦的事情，希望在場的空服員多注意自己的身體。

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勞動部Po文表示，勞動部這幾天仍然在持續努力促成協商，希望雙方可以儘快回到談判桌上，化解歧見，尋求共識。勞動部一定會協助勞資雙方，求取雙方的最大公約數。

然而此文卻被網友灌爆，短短12小時有1300多人回應、留言破上千則，有近600多人直接按「怒」。

大多數的網友都認為部長此舉不公平，因為除了罷工空服員外，其他那些堅守崗位、繼續上班的空服員，還有各地處理客訴、簽轉等地勤或內勤人員，也是勞工，為何部長不去探視？

一名網友就說，許銘春此舉讓他秒懂政府立場，原來罷工勞工才是政府心中關懷的勞工，各地辛苦忙於疏運、因為罷工回不了工作崗位的勞工不是政府關心和要照顧的勞工，還用「#」標示「政府不要再幫倒忙了」。

有人則留言表示，許銘春都願意走到長榮航空門口了，為什麼不走進去大樓看看其他還在上班的內勤員工？質疑部長偏心。一名曾經在長榮航空票務的員工則留言表示，請許銘春看看6/20的協商會議，到底是誰不願意協商？這樣胡亂相挺也太可悲，請她去看看民意調查對長榮空服罷工的看法再說吧。

也有人直指許銘春「大小眼」，應該要去關懷爆肝的一線員工，「手心手背都是肉」才對。

▼長榮空服員罷工，勞動部長許銘春前往慰問。（圖／記者林敬旻攝）