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長榮航空最新23日航班異動！取消116航班　28日前影響17萬↑旅客

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▲長榮空服員罷工，南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工邁入第4天，持續在南崁公司外靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園市空服員職業工會罷工邁入第4日，長榮航空航班持續更新航班異動狀況，23日來回共取消116航班，影響2.4萬名旅客。此外，從20日統計至28日，9天確定取消860航班，總計影響超過17萬人。

在23日共有93個航班由台灣出發，預計取消55班，分別為桃園機場出發取消46航班、松山機場出發取消2班、台中機場出發取消2班、高雄小港機場出發取消5班，影響約1萬1千6百名旅客。

23日回台灣部分，共有95個航班，預計取消61班，分別為返回桃園機場共計取消52班、返回松山取消2班、返回台中取消5班、返回高雄小港機場取消2班，影響約1萬3千名旅客。

請繼續往下閱讀...

▲長榮航空。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空統計，自20日截至28日，共取消860航班、影響超過17萬旅客。（圖／記者陳涵茵攝）

至於接下來至28日前的每日航班異動及旅客影響人次數字統計，長榮航空也已經盤點出來。6月24日總航班181班，取消108班，受影響旅客約2萬3000人；6月25日總航班179班，取消103班，受影響旅客約1萬9700人；6月26日總航班178班，取消102班，受影響旅客約2萬人；6月27日總航班181班，取消105班，受影響旅客約2萬人；6月28日總航班192班，取消114班，受影響旅客約2萬3千人。

長榮航空表示，已啟動24小時輪班制，所有的員工已全力動員，為先妥善安排取消航班之訂位旅客的行程，即日起到6月29日止，暫時不接受新的訂位，長榮航空將會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，期能將影響的程度降到最低。  

【6/23 07:00更新】

由桃園機場出發停飛的航班：45班

BR178 台北 (TPE)大阪 (KIX)
BR112 台北 (TPE)沖繩 (OKA)
BR166 台北 (TPE)札幌 (CTS)
BR891 台北 (TPE)香港 (HKG)
BR395 台北 (TPE)胡志明市 (SGN)
B7170 台北 (TPE)首爾 (ICN)
BR128 台北 (TPE)名古屋 (NGO)
BR851 台北 (TPE)香港 (HKG)
BR710 台北 (TPE)鄭州 (CGO)
BR067 台北 (TPE)曼谷 (BKK)
BR067 曼谷 (BKK)倫敦 (LHR)
BR807 台北 (TPE)澳門 (MFM)
BR215 台北 (TPE)新加坡 (SIN)
BR138 台北 (TPE)函館 (HKD)
BR255 台北 (TPE)峇里島 (DPS)
BR006 台北 (TPE)洛杉磯 (LAX)
BR116 台北 (TPE)札幌 (CTS)
BR008 台北 (TPE)舊金山 (SFO)
BR768 台北 (TPE)哈爾濱 (HRB)
BR728 台北 (TPE)呼和浩特 (HET)
BR136 台北 (TPE)旭川 (AKJ)
BR869 台北 (TPE)香港 (HKG)
BR855 台北 (TPE)香港 (HKG)
BR118 台北 (TPE)仙台 (SDJ)
BR811 台北 (TPE)澳門 (MFM)
BR277 台北 (TPE)馬尼拉 (MNL)
BR805 台北 (TPE)澳門 (MFM)
B7128 台北 (TPE)寧波 (NGB)
BR762 台北 (TPE)濟南 (TNA)
B7126 台北 (TPE)南京 (NKG)
BR180 台北 (TPE)大阪 (KIX)
BR857 台北 (TPE)香港 (HKG)
BR770 台北 (TPE)黃山 (TXN)
BR381 台北 (TPE)胡志明市 (SGN)
BR036 台北 (TPE)多倫多 (YYZ)
BR004 台北 (TPE)西雅圖 (SEA)
BR056 台北 (TPE)芝加哥 (ORD)
BR150 台北 (TPE)首爾 (ICN)
BR261 台北 (TPE)馬尼拉 (MNL)
BR205 台北 (TPE)曼谷 (BKK)
BR827 台北 (TPE)香港 (HKG)
BR028 台北 (TPE)舊金山 (SFO)
BR065 台北 (TPE)維也納 (VIE)
BR087 台北 (TPE)巴黎 (CDG)
BR010 台北 (TPE)溫哥華 (YVR)
BR016 台北 (TPE)洛杉磯 (LAX)

由松山機場出發取消的航班：2班

B7510 台北 (TSA)杭州 (HGH)
BR190 台北 (TSA)東京 (HND)

從台中出發停飛的航班：2班

BR188 台中 (RMQ)首爾 (ICN)
BR819 台中 (RMQ)澳門 (MFM)

從高雄出發停飛的航班：5班

BR108 高雄 (KHH)東京 (NRT)
BR182 高雄 (KHH)大阪 (KIX)
BR829 高雄 (KHH)澳門 (MFM)
BR172 高雄 (KHH)首爾 (ICN)
B7276 高雄 (KHH)福州 (FOC)

＞＞6月24日停飛航班點這裡

＞＞6月25日停飛航班點這裡

＞＞6月26日停飛航班點這裡

＞＞6月27日停飛航班點這裡

＞＞6月28日停飛航班點這裡

＞＞6月29日停飛航班點這裡

＞＞6月30日停飛航班點這裡

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關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會,空服員罷工,長榮罷工

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