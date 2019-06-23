快訊／長榮出示空服員「委託書」要拿回三寶 工會拒絕

▲長榮發言人陳耀銘出示空服員授權的「取回三寶委託書」。（圖／記者季相儒攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮空服罷工進入第4天，長榮航空發言人陳耀銘於今（23）下午17點，在律師陪同下，出示經由空服員授權、且由桃園地方法院認可的「退出罷工取回三寶委託書」，並直接走到桃職工會的繳交三寶櫃檯，要求工會返還員工的證件，但桃職工會以「無法確認是否為本人簽名」為由，拒絕返還，現場一度爆發激烈爭執。

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陳耀銘表示，有很多同仁詢問「如何回家？」目前已收到10多份想回來上班、協助疏運旅客的同仁遞交「退出罷工取回三寶委託書」，與部分媒體報導指出僅收到1份不符，且委託書是經由桃園地方法院認可，具有合法效力。陳耀銘更對罷工空服員喊話，表示家的大門永遠都開著，若是有空服員想回家，無論有什麼問題或困難，公司都會出手給予協助。

而有媒體問到何時協商？陳耀銘表示，長榮航空很有熱忱想要協商，但每當公司提出對案，都沒有得到工會真誠的回應，因此仍需要時間，但他強調：「長榮航空沒有排斥，也認為需要坐下來談。」

▲▼長榮發言人陳耀銘出示空服員授權的取回三寶委託書。（圖／記者季相儒攝）

隨後在律師陪同下，陳耀銘攜帶「退出罷工取回三寶委託書」來到桃職工會的繳交三寶櫃檯，並出示文件希望工會能返還員工的護照、台胞證與員工證。

桃職工會副秘書長周聖凱表示，當初空服員在繳交三寶時都有簽署同意書，需經由工會程序取回，且工會無法確認資方手上的委託書是否為本人簽名，由於工會有保護會員證件的責任，目前也已委託保全公司妥善保護，若是有空服員希望拿回證件，仍需本人前往領回。

長榮航空法保室課長程兆暘則當場質疑，桃職工會不願收下經由桃園地方法院民間公證人、經過法定程序公證可以證明為本人簽名的文件，甚至連看都不看就直接拒絕，周聖凱則立即打斷，表示桃職工會願意收下影本，並沒有拒收，但在工會律師到場之前，工會沒有辦法確認。

由於雙方僵持不下，現場罷工空服員更數度高喊「停止打壓、盡快協商」、「保護會員、資方勿打壓」，周聖凱堅決表示，工會願意收下公司提供的影本，並審核做最後確認，程兆暘追問是否確認後就會歸還三寶，周聖凱則強硬表示確認後是否歸還會經過討論再回覆公司。最後長榮航空妥協，將退出罷工取回三寶委託書影本交給工會後離場。

▲▼長榮發言人與律師要取回三寶，一度與工會爆發爭執。（圖／記者季相儒攝）





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