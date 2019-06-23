空服罷工第4天！長榮航空再發簡訊：願意回來可改班表候傳

▲長榮空服員罷工已超過66小時。（圖／記者季相儒攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮空服員罷工進入第4天，長榮航空於今（23）早再次傳簡訊給空服員，表示即日起罷工空服員願意回來服勤，公司可配合改當日班別，若是三寶已繳交工會，只要填寫取回三寶委託書，於取回三寶之後，可追溯自申請日隔日起將班表改為候傳。而桃園市空服員職業工會則表示，若想領回三寶，還是希望本人親自到場領回。

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▲長榮航空23日再發訊息給員工。（圖／長榮空服員提供）

繼長榮航空22日向寄發簡訊希望空服員回去上班，公司可以協助拿回三寶（工作證、台胞證及護照）後，23日早上近中午12點時，長榮航空再次寄發簡訊，表示即日起若原始班表為STI（即罷工班表）願意回來服勤，請立即帶著三寶到DC（調配中心），公司可配合改當日班別為TBA（候傳）。

不過，現場有空服員指控，有人回去支援卻都是待命班、沒得飛，質疑長榮航空是故意試圖營造低運能假象。長榮航空則表示，罷工初期，公司每日透過語音訊息（一呼百應）統計可出勤人數，並據以安排必須取消之航班。目前皆按照應變計畫進行中，絕無外傳「答應支援的人一半沒有班」的情形。

根據清查結果，6/20-22有服勤意願，但沒排上duty人數僅10位，其中9位今天都安排公司待命，1位表示已經回台中，希望明天再安排duty。

▲長榮空服員罷工現場。（圖／記者季相儒攝）

長榮航空另也向組員發出簡訊，希望大家回去上班，也表示能協助取回三寶。對此，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱指出，若真有人想領回三寶，還是希望本人親自到現場說明並領回，透露目前只有一個非常特殊個案領回，但現場都是還陸續收到會員新證件繳交。

針對工會表示只有一人取回三寶，長榮航空稍早則回應，雖然不便透露人數，但填寫委託書希望公司幫取回三寶的組員絕對超過一個，而且還陸陸續續有人表達意願；另外，一些還在國外的組員也陸續有人回覆公司願意支援服勤。長榮指出，目前受理委託書並無設定期限，只要繳交回來就會協助處理。



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