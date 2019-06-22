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「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

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▲▼示意圖,分手,吵架,愛心,情侶,分開,男女,爭吵,爭執,關係,破裂。（圖／123rf）
▲發現情人變心，總有個起點。（示意圖／123rf）

文／知寒（@infernowords
三采文化《總在說完晚安後，特別想你》

「這些重要嗎？」這句話好像是我開始意識到你已經不那麼愛我的起點。

並不是話的本身特別傷人，只是對我們來說，或可能只是對我來說，這句話特別、特別重要，像是在電影或小說裡偶爾可見的催眠橋段，總有一個字詞或一段話會作為一種言語的暗示。

具體是因為什麼其實我有點忘了，但我記得的是你用了比平常大多的音量問我這個問題，情緒是不耐煩。而我像是嚇傻了那樣，呆站在那邊。原本牽著的手不知道什麼時候被放開，不曉得這時應該做出什麼表情的我，還試著扯出一點笑意，一旁的路人都還看著呢。

請繼續往下閱讀...

最重視面子的你，居然也會在人來人往的大街上這樣表現。原來並肩而走的親近，此時有了刻意的距離。其實只是四、五步就能重新碰到的你啊，一剎那成了小時候測量視力的驗光儀裡，永遠遙遠的那座小屋，在視線可及之處，卻是一輩子也到不了的遠方。

▲▼分手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲第一次感覺到手有明顯的失溫，在無關天氣的狀況下。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第一次感覺到手有明顯的失溫，在無關天氣的狀況底下，或許是心理作用。眼睛對焦到自己那隻想要和你撒嬌或是想輕輕抓住你的衣角的手，好像突然就變得很蒼白。

那時候腦海裡的畫面是你曾經蹲在我的座位旁邊，安慰我：「那個誰誰誰也不是故意大聲要凶妳的，不用怕啦，現在我在這裡啊。」然後手輕輕拍著我的背，像安撫孩子睡覺那樣輕柔。身上披著的外套是你的，有熟悉的味道，叫人安心。

我還是哭著，但斷斷續續地說出了一些話，我問你那你以後可不可以不要大聲跟我說話？就算是我們吵架，也不能大聲凶對方。我側過臉，視線剛好對焦到你蹲下時的眼睛。

你沒有一點猶豫地就答應了我，你說以後不管怎樣都不會大聲凶我，你說你怎麼可能會那樣。

你那時候說好，你說你怎麼可能會那樣。

「這些重要嗎？」

重要的其實已經不是當下我們討論的那件事，而有比那件事更重要、更迫切的變化正發生在我們之間，我卻覺得無能為力。

因為這是你想要的，是你選擇忘記的。
承諾重要的並不是永遠都被遵守，而是是否有把那件事記在心裡，不斷地向它靠近、或因它努力。

天秤已經傾斜，不重要的其實是我，而我太晚才知道。


★本文摘自三采文化《總在說完晚安後，特別想你》，原文標題「你那時候說好」。本書收錄62種心碎的姿態，承接每個人的心痛時刻。

★作者知寒（@infernowords），在IG起家的新銳文字創作者，總是以「白底黑字」的簡單方式發文，卻一字一句「神命中」許多失戀人們心碎的感受，不知不覺狂吸13萬粉絲追蹤。被網友公認是「深夜無人才敢打開看的帳號」，還暱稱他「通靈少年」，沒出口的心事他全都知道。

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關鍵字：知寒,三采文化,作家,失戀,變心,分手,通靈少年

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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