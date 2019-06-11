只靠文字狂吸13萬粉絲！這IG帳號神命中失戀心情　網驚：是不是會通靈？



▲IG文字創作者知寒只靠著單純的文字PO文，命中許多人心碎心情狂吸13萬粉絲。（圖／翻攝自IG 知寒@infernowords）

記者林育綾／綜合報導

儘管IG以照片和影片當道，不過有一位新銳文字創作者知寒（@infernowords）時常將心情寫在手機備忘錄再截圖上傳，「白底黑字」的簡單發文模式，卻總是一字一句「神命中」許多失戀人們心碎的感受，不知不覺狂吸13萬粉絲追蹤，網友常留言「才剛發生的事，就被說中了。」「你是不是有在我家裝監視器？」更有人問「你會通靈嗎？為什麼我的心情你都知道」如今知寒也受出版社邀約，將於6月底出版散文《總在說完晚安後，特別想你》。



▲他的帳號被網友公認「深夜才敢打開看」、「像會通靈一樣，心裡都被他說中。」（圖／翻攝自IG 知寒@infernowords）

在IG起家的文字創作者知寒，2週前在限時動態自我介紹，他是一位年僅23歲的獅子座男生，2年多前在人生迷茫時創立了這個帳號，開始將平時存在手機備忘錄裡的感觸文字，逐漸PO到IG上，但初期一兩個月並沒有太多人看，也沒有太多進展，坦承「那時蠻難過的，也想過放棄」，卻覺得對不起已經有在追蹤的讀者，還有手寫朋友會手抄他的文字，才撐下來。

請繼續往下閱讀...

他也不確定是哪個觸發點，忽然變得熱鬧起來，追蹤的人越來越多，讓他頻率最高一天發6次文，但期間經歷當兵，有時一天要發1篇都很困難，幸運的是仍有許多網友留下來、喜歡他的文字，讓他慢慢地走到這一步，感性地說「如果不是你們，我不可能在這裡說自己想說的、寫自己想寫的⋯甚至完成好久以前的夢想，出一本自己的書。」

▲知寒受出版社邀約，將於6月底出版首本散文《總在說完晚安後，特別想你》。（圖／三采文化提供）

不像坊間許多搭配網美、網帥照片或插畫而走紅的網紅作家，知寒總是以簡單的「白底黑字」來PO文，卻在2年內狂吸13萬粉絲，關鍵原因就是他的文字總是說中許多人的心情，更有粉絲形容「你是不是有監視我？」「還是你會通靈？」他的IG成為許多人「深夜才敢打開的帳號」沒出口的心事他全都知道。

經三采文化邀請，他即將在6月底出版首本散文集，書中收錄「62種心碎的姿態」，替每位受過傷的人寫下心碎卻只能靜音吶喊的時刻，承接大家的「心痛」。「我們沒有不同，我們只是都愛了一個，更愛自己的人。」知寒的文字細膩溫柔，歡迎人們盡情對號入座、宣洩情緒。