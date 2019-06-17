電影看一半現身！男友「路上塞車」基隆妹秒放生　原因曝光...網狂喊恭喜

▲沒想到，這是兩人一起看的最後一場電影。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女網友昨天和男友相約，一起去看剛上映的科幻動作片，結果電影演了一大半，對方才終於出現，讓她下定決心斬斷這段情。事實上，這並非衝動之下做出的決定，她感嘆，約10次有9次遲到，幾乎都晚1小時左右，「我還能忍嗎？」

女網友在「戀愛公社」提到，她和男友交往1年半，現在終於分手了，而壓死駱駝的最後一根稻草，竟是一部電影，「你說看1點30分的星際戰警，結果前半部只有我一個人看，你說路上有發生車禍所以塞車，如果是第一次遲到就算了，約10次遲到9次，我還能忍嗎？」

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▲男友慣性遲到，而且她一等就是1小時。（圖／翻攝自戀愛公社）

重點是，男友遲到的情況不是短短10分鐘，幾乎都是1小時左右，「我認為會為自己找藉口的人還不成熟」，而負面情緒的日積月累下，她更發現，其實早就不愛了，在男友身上也看不到未來。

看完她的遭遇，網友們一面倒支持放生，「我之前也認識一個超愛遲到的，沒遲到1小時以上絕不會到，想起來就火大」、「辛苦了，撐那麼久」、「遲到真的讓人覺得不行」、「放生不適合的人，對的人才會出現」、「恭喜妳～下一個一定會更好」、「恭喜解脫」、「懂自己要什麼是很重要的，恭喜妳邁入新人生」。

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