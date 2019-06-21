醫扮柯南不斷追問！台南19歲女數月前早知有孕　怕被家人罵棄嬰害命

▲懷孕婦女腹部超音波可以明顯看到胎兒成長情況，惟當事人卻找不到。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市一名19歲女子，瞞著家人未婚產下一女嬰，因下體不斷出血，室友深夜將她送往台南市一家區域教學醫院急診，院方懷疑「子宮外孕」轉診醫學中心救治，經醫療團隊深入檢查追問，始知該女子自行產女，並將女嬰丟棄在醫院一樓垃圾桶內，院方人員找到女嬰時發現已死亡，馬上向警方報案，全案由檢警調查偵辦中。

據了解，該名女子在台南市東區租屋，有一穩定交往男友，該女子數月前發現自己懷有身孕，擔心遭到家人責難，而不敢告知家人，6月20日晚間自行在租屋處產下一名女嬰；在分娩後，該女子仍是守口如瓶，連同住室友也不知情，惟女子產後下體血流不止，室友見她臉色蒼白虛弱，且下體還不斷出血，於20日深夜11時左右，將該女子送往台南市區一家區域教學醫院掛急診就醫。

醫療人員檢查發現該女子懷孕檢驗是陽性，但腹部超音波掃瞄在子宮內卻未發現「胚胎」，醫師懷疑是「子宮外孕」，由於正值深夜，擔心患者有生命危險，即於21日凌晨3時許，轉診醫學中心救治。經醫學中心醫療團隊接手治療，並作更深入檢查及追查下，該女子才坦承產下女嬰，並丟在區域教學醫院垃圾桶內，醫學中心人員緊急聯絡之前醫院尋找該垃扱桶，果真找到女嬰，但已無生命跡象，院方馬上向台南市警方報案，全案才因此曝光。

據了解，該女子產下女嬰，女嬰渾身是血而以為女嬰已死亡，便隨手將裝進塑膠袋中，前往醫院就醫時隨手帶著，並丟在醫院的垃圾桶內，直到醫護人員診斷係「產後出血」，但卻找不到胎兒，深入追問下，女子才終於坦承分娩、棄嬰一事。

而女子懷孕、產女一事，家人、親友自始至終毫不知情，接獲警方通知後震驚不已。全案目前由檢警調查偵辦中，檢方將擇日解剖女嬰遺體，釐清女嬰死因。

法界人士指出，當事人才年僅19歲，可謂涉世未深，她獨自1人面對分娩過程與壓力，且產後出血不止，當下的緊張無助害怕情境是可想而知。而女嬰是出生就死亡或是因被丟棄才致死，將攸關女子日後面臨相關刑責輕重，如果女嬰出生就為「死胎」，可能涉及遺棄屍體罪嫌，如是「活產」的話，即涉嫌刑法第294條，對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，處6月以上、5年以下有期徒刑。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，可說「死活」差很大。