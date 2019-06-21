快訊／瞞家人未婚產女！台南19歲小媽媽「垃圾桶棄嬰」　院方尋獲已死亡

▲女子送往急診室後，趁機將裝有女嬰的塑膠袋丟入垃圾桶。（圖／地方中心翻攝）

社會中心／綜合報導

台南市一名年僅19歲的女子，瞞著家人未婚產下一名女嬰，直到室友21日發現她下體不斷出血，驚覺情況有異才將她送往醫院急救；醫護人員檢傷後，斷定是產後出血，經詢問下女子才終於坦承產下一女，並已將她隨手丟在醫院垃圾桶內。醫護人員聞訊後急忙從垃圾桶中撿回女嬰，但發現她早已經明顯死亡；目前全案台南市警方已經介入調查，將報請檢察官會同法醫解剖，釐清女嬰死因。

警方初步了解，該名女子在台南市東區租屋，有一穩定交往男友，女子發現自己懷有身孕，擔心遭到責難，不敢告知家人，20日晚間自行在租屋處中產下一名女嬰；在分娩後，女子仍是守口如瓶，就連同住的室友也毫不知情，直到21日凌晨時分，室友見她臉色蒼白虛弱，且下體還不斷出血，嚇得急忙將她送往醫院急救，全案才因此曝光。

女子供稱，女嬰在產下後渾身鮮血，以為她已經死亡，便隨手將她裝進塑膠袋中，搭乘救護車前往醫院時還隨手帶著，並丟在醫院的垃圾桶內。直到醫護人員斷定她是產後出血，卻找不著胚胎，女子這才終於坦承分娩、棄嬰一事，無奈當女嬰尋獲時，早已經沒有氣息。

而女子懷孕、產女一事，家人、親友自始至終毫不知情，接獲警方通知後震驚不已。目前台南市警方已經介入調查，21日將報請檢方相驗，並擇日解剖女嬰遺體，釐清死因。

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