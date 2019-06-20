投資挖礦機遭詐百萬　30歲「台科小姐」生日後尋短　父慟：如何討回公道

▲台中許女（左二）18日才剛過30歲生日，20日卻因遭詐想不開在房間內輕生。（圖／東森新聞）



記者陳玉／台中報導

曾獲首屆台灣科技大學「台科小姐」的許姓女子，自2018年5月間開始投資「挖礦機」虛擬貨幣，投入約100多萬元，還拉了8名下線加入，但自今年2月間公司就再也沒分紅，許擔心投資無法回本，加上拉下線已涉嫌違反銀行法，擔心觸法入獄，壓力倍增竟選在30歲生日後2天輕生；20日清晨6點多，許女家屬驚見她已在房內身亡，許父悲痛在臉書社團《大里人聊天室》控訴「詐騙集團害死我女兒！我要如何討回公道？父母的痛誰能體會！」，希望政府能重視詐騙問題，希望不要再有下一個受害者。

▲許父出面受訪悲痛指出，「希望不要再有下一個受害者」。（圖／東森新聞）



許父受訪表示，女兒去年5月間投資虛擬貨幣「挖礦機」，誆稱「投資保證獲利」，對方更曾安排她前往看設備，前後砸下100多萬元，更拉了8名下線加入，但今年2月間總公司未按時匯入每月3％利息，女兒除擔心投資的錢拿不回來，更被下線追討金額，及因拉下線行為已涉嫌違法銀行法，心情低落竟選擇結束自己生命。

許父在《大里人聊天室》痛心發文「哀慟！詐騙集團害死我女兒！年輕生命30歲，我要如何討回公道？冤啊！政府你再繼續縱容詐騙犯，父母的痛誰能體會，投資挖礦機，上線拉下線認賠1百多萬，銀行法3年以上7年以下刑事責任，完美主義，受不了壓力昨晚上吊走了！不希望有下一個受害者。」

▲許父將此事揭露在臉書社團中。（圖／翻攝自臉書）



許父指出，「我有跟她講只要把錢賠給下線、跟人家和解就不用被關，願意幫忙度過難關，但她都不聽，寧願一走了了之，女兒都不懂…」；許女哥哥也難過落淚表示，「我妹也是貪啦…但是我那時候不知道她有拉下線這件事。」

許女因外貌清秀，曾獲選台科大首屆「台科小姐」，更參加台科大紋眉演講，拿下紋眉比賽第二名的好成績，18日更是她的30歲生日，一家人才一同到餐廳慶生，未料許女竟想不開在房間內輕生，讓家人難以接受。而遭指控詐騙的「桃園龍潭礦場」也早已人去樓空，一旁鄰居也透露，「好像5月中旬都沒營業了。」

▲許女哥哥受訪時難過落淚，指出「妹妹也是貪啦…但不知道她有拉下線」。（圖／東森新聞）



對此，霧峰警分局仁化所副所長林龍鴻表示，該礦場負責人已遭桃園警方送辦，因許女已往生，目前還需時間釐清許與該公司關係，基本上是由桃園警方追查該公司細部情況，但台中警方也會視情況協助。目前台中地區尚未接獲其他起類似詐騙案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995