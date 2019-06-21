小男友勸生下！19歲女大生瞞家人產女…見嬰滿身血「以為死胎」裝袋丟垃圾桶

▲女子就醫時趁著候診空檔，將裝有女嬰的塑膠袋丟入垃圾筒中。（圖／地方中心翻攝）

社會中心／綜合報導

台南市一名尚在就讀大學、年僅19歲的女子未婚懷孕，因家教甚嚴不敢告知家人，再加上男友又支持她生下來，因此於20日晚間獨自在東區租屋處產下一名女嬰；豈料事後女子在就醫時竟將女嬰裝在塑膠袋、棄置在醫院垃圾桶中，待醫護人員發現時，女嬰早已氣絕身亡。目前台南市警方已經接獲通報並展開調查，將擇日解剖釐清女嬰死因。

據悉，該名女子獨自前往台南就讀大學，與室友在東區租屋，還有一名穩定交往約1年的男友；但女子數月前卻發現自己經期未至，一驗之下赫然發覺懷有身孕，嚇得急忙向男友求救；雖然男友幾經考量後勸她生下孩子，但卻因太過年輕，對於未來遲遲沒有規劃，且女子家中管教甚嚴，擔憂遭到父母責難，因此一直不敢告知家人。

20日晚間，懷孕數月的女子突然在租屋處浴廁中分娩，產下一名女嬰，但女子見到嬰孩滿身是血當場嚇壞，以為孩子一出生就死亡，只好先將其裝入塑膠袋中放置；21日晚間，不知情的室友見到女子臉色慘白，且下體還不斷出血，驚覺情況有異，急忙協助通報救護車將她送醫。

女子在搭上救護車前往東區醫院急診時，還暗中帶上裝有女嬰的塑膠袋，佯稱是隨身行李，隨後趁著等待看診的空檔，將嬰屍丟入候診區的垃圾桶中。在院方醫師診療時，女子不斷佯稱自己是經期出血，但醫師內診後卻發現情況與女子所述不符，且經驗孕後還呈現陽性反應，懷疑女子是產後出血，但不論醫師如何尋找，就是找不到胚胎，一度還以為女子是子宮外孕，急忙將她轉送往大型教學醫院救治。

而女子眼見情況越演越烈，再也瞞不住，這才終於坦承自己確實分娩誕下女嬰，但已經隨手棄置在候診室的垃圾桶中；院方急忙回頭查找，果真在垃圾桶內發現女嬰，但當時她早已經明顯死亡。轄區警分局在接獲院方通報後，立即介入並展開調查，但基於偵查不公開原則，無法透露詳細案情，僅表示後續將通報台南地檢署檢察官指揮偵辦，並會同法醫相驗，擇日解剖釐清女嬰死因。

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