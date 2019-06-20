▲掩埋場種電再創新生命，台南總發電量全國第一。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局推動循環經濟，配合中央政府發展太陽光電綠能政策，已在12處公有掩埋場完成設置太陽光電發電系統設備，總設置容量達14.75百萬瓦，成為全國環保設施設置太陽光電設備，總發電量第一的縣市。

台南市環保局長林淵淙說，台南市有57座公有掩埋場，其中城西飛灰固化廠、城西零期掩埋場、新營（三、四、五期）、鹽水一期、麻豆一期、將軍西和漚汪、西港大塭寮已設置太陽光電系統，總設置容量14.75百萬瓦。今年續有佳里塭子寮掩埋場、西港八分掩埋場、新市潭頂掩埋場完成設置太陽光電系統，並於4月間與台電併聯。

3場設置容量各為86千瓦、497千瓦及1896千瓦，總計新增2479千瓦；加上已完成的12處太陽光電發電系統設備，每年發電達1900萬度，可供應5240戶家庭使用1年。

環保局長林淵淙強調，台南市系統設置總容量不僅是全國環保設施第一，取代燃煤發電更可減少排放約9400公噸二氧化碳。後續還有第三期後壁菁寮掩埋場太陽光電發電系統仍在施工，完工後預計可再新增2百萬瓦電量。

台南市政府推動綠電不遺餘力，達成全國環保設施設置容量第一的目標，環保局長林淵淙期待新案場陸續完工加入營運，讓封閉的掩埋場轉型成為陽光綠電發電場，不僅將閒置空間再利用，更能兼顧環境保護與綠能發展，可謂一舉多得。