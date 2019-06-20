影／照顧夫30年她崩潰…鐵槌13下爆頭　法官慰兒女：多給母親力量

突發中心／台北報導

台北市一名74歲的陳姓老婦因不堪長期照顧患有糖尿病、高血壓的丈夫已達30餘年，於2018年10月間竟持鐵榔頭趁丈夫睡覺時，朝其頭部猛砸13下，導致丈夫鮮血直流濺滿床身亡，事後陳婦自行告訴社區保全說「我殺了家人」，保全才趕緊報案；士林地檢署依殺人罪將陳婦起訴。

▲台北市一名婦人因不堪長期照顧患有心臟病、糖尿病的丈夫，竟持鐵榔頭砍死丈夫。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

回顧當時案情，檢方指出，陳姓妻子與丈夫一同住在士林區基河路，由於丈夫患有心臟病、高血壓等疾病，生活無法自理，30多年來全由陳婦獨自照顧。然而陳婦受不了長期照顧的壓力，手持鐵榔頭狠朝丈夫頭部猛砸，直到丈夫斷氣動也不動才停手，而案發後陳婦向住處保全自首「我殺了家人」；士林地檢署偵結，將陳婦依殺人罪起訴。

▲陳婦用鐵榔頭狠砸丈夫頭部13下，丈夫鮮血直流濺滿床，送醫不治身亡。

士林地院20日開庭，陳婦的兒女陪同出庭，陳婦坦言因長期照顧丈夫，需帶他往返醫院就診、洗腎，精神壓力相當大才會產生殺害丈夫的念頭。而陳婦也承認，趁丈夫在睡夢中時持鐵榔頭重砸其頭部時，丈夫因劇痛驚醒一度哀號反抗，但她卻繼續狠打，直到丈夫斷氣才罷手。

而陳婦的兒女陪同出庭，坐在一旁泣不成聲的說，這段時間只希望好好照顧媽媽，不要再讓她受到刺激；法官在庭中也安慰家屬說，審判會有段時間，要多給母親力量。

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