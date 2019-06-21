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驚悚「遺照」掛台南四維地下道　嚇人塗鴉環保局高壓水柱清除

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▲台南市東區民族路四維地下道旁的牆面，出現一幅黑白「人像」塗鴨，在夜間看起來像驚悚遺照，環保局據報，於6小時內火速清除。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市東區民族路四維地下道旁的牆面，出現一幅黑白「人像」塗鴨，在夜間看起來像驚悚遺照，環保局據報，於6小時內火速清除。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市東區民族路四維地下道旁的牆面，出現一幅黑白「人像」塗鴨，在夜間看起來像驚悚遺照，引起民眾熱議，台南市環保局據報，於6小時內火速清除，環保局已請警方調閱路口監視器，初步調查疑似一名澳洲男子所為，目前警方調查中。

台南市環保局表示，該局曾於北區中華北路二段防汛坡堤查獲塗鴉民眾，現場立即依規定告發處分，並要求行為人改善恢復原狀。四維地下道旁的南側牆面違法塗鴨，清潔隊共出動4人，採用高壓水柱沖洗牆面，牆面塗料清除十分不易，清潔隊員費了很大功夫才將牆面回復原狀，並譴責違法民眾不道德行為，破壞市容景觀。

▲台南市東區民族路四維地下道旁的牆面，出現一幅黑白「人像」塗鴨，在夜間看起來像驚悚遺照，環保局據報，於6小時內火速清除。（圖／記者林悅翻攝）

台南市環保局林淵淙呼籲民眾如有創意，可於台南市合法開放塗鴉區域進行創作供大家欣賞，而違規塗鴉行為不但造成市容的破壞，更將引起台南市民強烈反感與困擾，若於非開放塗鴉區進行塗鴉屬違反廢棄物清理法第27條第2規定「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、道路、橋樑或其他土地定著物」，依同法第50條可處1200元以上至6000元以下罰鍰，另行為人需限期將塗鴉處所恢復原狀，並負擔相關機關清理塗鴉所需費用，故提醒塗鴉客勿以身試法，以免損人不利己，得不償失。

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關鍵字：台南,四維地下道,人像,塗鴉,環保局,清除

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