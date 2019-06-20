台中女騎士自撞趴地吐血亡　機車詭異「翹孤輪」！女兒慟：不知媽要騎去哪

記者陳玉、許力方／台中報導

台中發生一起離奇死亡車禍，40歲陳姓婦人15日下午騎車行經神岡區和睦路一段一處小彎道時，竟筆直的朝電線桿撞，猛烈衝撞後，機車「翹孤輪」卡住，她彈飛臉朝下墜地，倒臥血泊中。對向貨車駕駛路過發現，衝上前CPR搶救，發現她口鼻不斷冒出鮮血，送醫仍宣告不治。

事發於15日，監視器畫面顯示，陳姓婦人身穿粉紅色外套，騎著白色機車行經和睦路一段時，在一處小彎道，經過雙黃格線後，竟沒有順著車道轉彎、也沒有剎車，越騎越偏離，最後「砰」地一聲竟直直撞上電線桿，整個人側面噴飛出去，當場臉朝下重摔墜地，倒趴在血泊中一動也不動，機車更是整輛詭異地翹孤輪卡在電線桿上。

▲貨車駕駛緊急CPR直到救護人員到場，壓到累癱。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中女騎士自撞趴地吐血亡，機車詭異「翹孤輪」！（圖／翻攝監視器畫面）

對向路過的貨車駕駛聽到巨大聲響，立即停車衝上前，見女騎士口鼻不斷冒出血、滿臉鮮血，不斷呼叫、拍打都沒有反應，隨即實施CPR，並找人幫忙，一旁熱心民眾也趕緊拿衛生紙來幫忙止血、報案，一直到救護人員到場後接手，將女騎士抬上擔架送醫，駕駛使盡全力壓到累倒、癱軟坐地。

現場機車卡在電線桿旁，物品散落一地，經送醫陳婦頭部受重創，有顱骨骨折及胸腔內出血情形，搶救後仍宣告不治。詭異的車禍引發熱烈討論，豐原警方調查，陳婦目前無業，育有2女1男，丈夫已逝，女兒當天被通知到場時哀慟表示，不清楚媽媽當時為何騎車外出，要辦什麼事、去哪裡。

警方表示，陳婦當時從清水往神岡方向行駛，初步懷疑可能是天氣熱中暑，或遭強光照射眼睛影響視線，才會自撞電線桿不幸身亡，詳細事故原因，已經報請檢察官相驗釐清。

事發的和睦路寬12米，屬於神岡往返清水的重要聯外道路，平日鄰近工廠出貨量大、大車頻繁進出，附近居民都說這個路段車禍頻率滿高的，很多經過的汽機車速度都不慢。