湊耳陳其邁問「為什麼爆登革熱？」　韓國瑜：防疫不分藍綠

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜19日與行政院副院長陳其邁一同到三民區金獅湖市場視察登革熱疫情，而期間韓國瑜竟問，「我有個問題，為什麼高雄會爆發（登革熱）」，隨即遭網友大力撻伐砲轟，「誰才是高雄市長？」對此韓國瑜20日一早接受媒體聯訪時解釋，「我的意思是說，為何每次都是這個地點開始，我很擔心。」

▲韓國瑜20日接受媒體聯訪談登革熱疫情。（圖／直播）

韓國瑜一早接受聯訪時，針對登革熱疫情說到，「我寧願站在很良性、很健康的角度 來看，代表行政院跟高雄聯手決心一起撲滅登革熱，任何疾病都是不分黨派、不分藍綠，全台灣人民本來就應該攜手合作，從寬的角度來看，那還是非常感謝。」

而對於韓國瑜竟問陳其邁「為什麼高雄會爆發登革熱」一事不斷遭到外界抨擊，韓國瑜也急忙解釋說，「我的意思是說，為何每次都是這個地點開始，我很擔心。我們就去金獅湖遊覽區，所以我就跟陳其邁副院長談，也跟當地人談水位太低，要考慮把水位提高，水位一提高雜草就會淹下去，雜草一淹魚就會去吃，吃了以後會不會讓三民區這一帶（登革熱疫情）跟著下降？我問副院長因為三民區是他的選區，我擔心是為什麼這裡都是爆發源，這是一個閒聊，那等於也是探討，最後我們也想到辦法就是把水池水位拉高。」

媒體再追問韓國瑜關於高雄市政府對登革熱疫情尋求國軍來支援，對此韓國瑜表示，「我們被一個觀念卡住，一千個病例後，才叫國軍？這邊有兩個問題大家忽略掉了：第一，今年登革熱在高雄都是第四型，很多高雄市民並沒有抗體；第二，今年暖冬，連新加坡這麼乾淨的國家都爆發近四千個案例，再加上泰國、緬甸，好多國家登革熱都很嚴重。所以我為什麼今年要提早調動，拜託國軍部隊來幫忙，就是我們不能被觀念卡住，永遠積到一千個病例才開始動，不對！因為今年的疫情可能會非常嚴重，而且70年來沒有這麼暖和的冬天，所以事實上我們從二月份開始針對登革熱採取行動。」

媒體接著問到5千3百萬的經費其中有一筆預算是要用來「買禮券」，因要求不合理遭政院打槍。韓國瑜說，「禮券是這樣，外面的人、外面的遊客，外面的企業家來到高雄，如果有發燒的情況，從2015年開始，我們就有一個禮券，鼓勵他去醫院檢查，一次發500塊錢，所以禮券的意思就是說，所有的外賓來高雄，我們高雄市政府非常熱情歡迎，但是如果發燒的時候，我們會致贈一張500塊錢禮券，就是如此，希望外賓能夠接受身體檢查。」

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