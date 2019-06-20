高捷新任監察人惹議！　友人緩頰：中華郵政董事長也沒郵政背景

地方中心／高雄報導

高雄捷運公司日前改組董監會，其中新任監察人夏昭麗被爆是「雅宴招待所」營業登記的負責人，引發外界質疑。對此夏昭麗的友人出面緩頰，起初是以語言能力作為錄取考量，若真要以是否有交通背景來看，一個念到學士學位，十幾年的經歷，應該也沒什麼太大問題。

▲夏昭麗（左）、高雄市長韓國瑜（右）。（圖／記者吳奕靖翻攝、賴君欣攝）



《打馬悍將粉絲團》PO文批評，「韓國瑜派經營招待所的，去當高捷監察人；很好奇，韓國瑜到底還能把高雄，變得有多荒謬。」獲得千名網友按讚、留言。

外界也質疑，夏昭麗從背景上來看，對於紅酒、雪茄應比較專業，但與高捷並無干係，怎麼會被任用為監察人呢？不太合理。對此高雄市長韓國瑜回應，此事由夏昭麗個人自行回應，市府用人強調清廉、專業以及熱情；而高雄市新聞局長王淺秋則說，不清楚夏昭麗的背景，但市府用人皆依法任用。

▲夏昭麗友人出面解釋。（圖／記者吳奕靖翻攝）



另外夏昭麗友人接受媒體訪問時說明，夏昭麗英文、日文等語言能力不錯，且她並不是只是一個招待會所的老闆，也有在貿易公司待過，而會變成監察人其中一個原因是，這個位置條件不找太年輕、也不要太年長的，夏昭麗剛好符合。

友人表示，許多人針對夏昭麗沒有相關背景非常質疑，但此案是指派監視非工程部門，且中華郵政董事長也沒有相關的郵政背景呀，加上夏昭麗看了十幾年的報表，也有社會經歷，另在股東會上都相當認真作筆記，不知道為何突然被做成一個新聞，引起這麼大的關注。

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