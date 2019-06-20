國中生戳破新衣　蔡詩萍：韓國瑜選總統如果請辭市長...結果可能更慘

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜19日赴社教館和畢業生、模範生合影，獲獎的吳姓國三生在合影結束後說出「市長要選總統是一件很可笑的事情」，引發各界熱議。資深媒體人蔡詩萍19日表示，一名國中生戳破「韓市長的新衣」，恐怕還是好好穿上「市長的背心」，在高雄耐力且認真的向下扎根，否則民進黨將反撲收復高雄。

一名國中生19日對韓國瑜說「覺得市長要選總統是一件很可笑的事情，請不要讓感性壓過理性，請醒一醒」，韓國瑜回應，「一個15歲的國中生可以勇於把內心想法說出來，將來一定能大放異彩！」

對此，蔡詩萍於臉書表示，「這名國中生勇敢直接的戳破了『韓市長的新衣』！」是韓國瑜違背選舉承諾後一連串風暴的開始，並點出民主政治選舉承諾最基本的道理，「你沒有說到做到，我為什麼還要相信你！」儘管韓國瑜當場表現相當有風度，但這不過是民主社會民選首長可以預期的反應，不足以掩蓋一名國三畢業生，點出的「韓國瑜困境」，言下之意，「你有資格談選總統嗎？」

蔡詩萍說，小孩子單純，看到什麼說什麼，往往道出大人不說的秘密，反觀韓粉太激情，所以不願意、不能夠，看出「韓市長選總統」的內外困局；也因為藍營太矯情，因而不願意、不情願，點出「韓市長選總統」的可能雙輸困局。

蔡詩萍指出，依目前的民調來看，韓國瑜要選上總統的機率不低，但他的第一關，是如果贏得黨內提名，「他能一直待在市長位子，拖到選前再請假嗎？」不說民進黨不會允許，必定全力緊盯，高雄民意也未必同意，反彈聲浪必然一波波激起，對韓國瑜就是後顧之憂。

蔡詩萍表示，韓國瑜即便硬撐，市長工作、總統選舉兩頭燒，但就像最近的防治登革熱一樣，「高雄市府的任何輕忽，都會無限上綱到批評韓市長『吃在嘴裡，看在碗裡』的無心市政上」，韓國瑜想全力強攻總統大選，很難不被市政拖累。

蔡詩萍認為，韓國瑜如果不撐，請辭市長，結果可能更慘，藍營無論提名誰，怎麼去辯護韓市長「落跑」去選總統的正當性呢？藍營補選要贏，很難，何況高雄市民不滿市長「落跑」，很可能有人發動「罷免」，這些動作一波波，韓國瑜的總統之路，必荊棘遍地！

▲蔡詩萍臉書發文。（圖／翻攝自蔡詩萍臉書）

