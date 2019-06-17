香港「反送中」是民進黨選情大補丸？綠營5大咖回應一次看

▲香港反修訂《逃犯條例》 藍、綠回應一次看。（圖／記者李帛窈 整理製表）

政治中心／綜合報導

香港「反送中運動」備受國際社會關注，隨著當地抗爭，台灣藍綠政黨因爲2020總統初選也在兩岸議題的主張上提前攤牌。以民進黨為例，包括總統蔡英文、前行政院長賴清德、行政院長蘇貞昌、黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦等人，除了先後表態聲援香港，更展現砲口一致，瞄準中國大陸的「一國兩制」失敗，「顧台灣」更成為蔡英文力拚連任的主軸，網路上也有不少聲浪認為反送中的運動某種程度也算間接為民進黨的選情助攻。





▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

【總統蔡英文】

甫贏得黨內初選的總統蔡英文，不僅初選過程中數度表態力挺反送中，取得總統參選門票後除了批評「一國兩制」在香港的失敗，也強調捍衛台灣主權的決心，「辣台妹」在這個議題上發揮淋漓盡致。

蔡英文表示，《逃犯條例》侵害台灣主權，而香港的抗爭代表了「一國兩制並不可行」，也堅定表達她身為總統，守護台灣的主權及民主將是最重要的責任，「不接受一國兩制，是台灣人民不分黨派，最大的共識，這就是我們台灣的基本立場。」





▲賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

【前行政院長賴清德】

前行政院長賴清德則透過臉書直播發表聲明，他強調，台灣已經是主權獨立的國家，中國的這種違反普世價值的行為，更加證明「一國兩制」的欺瞞與空洞，台灣絕對不會接受這樣框架，更拒絕成為第二個西藏、第二個香港。

賴清德更向台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜喊話，呼籲他們對於中國併吞台灣的企圖不能視而不見、鴕鳥心態，不能違背台灣主流民意。





▲蘇貞昌聲援香港。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

【行政院長蘇貞昌】

行政院長蘇貞昌第一時間先是選擇在臉書表態聲援香港，他表示，中國積極透過各種方式，向台灣提議以「香港模式」作為兩岸統一的「典範」，但香港人民的參政權、投票權被有計畫的緊縮，形成寒蟬效應。現在港府提出的《逃犯及引渡條例》，更被認為破壞香港的司法獨立，也形同宣告一國兩制模式失敗。

蘇貞昌強調，《逃犯條例》一旦通過實施，也會矮化台灣主權，侵害台灣人民人權，他絕不接受，「民主自由從來不是天上掉下來的，而是多少人爭取來的，台灣今天享有自由、民主、開放，一定要警戒，不能為了一時小利、或好聽的話，步上香港的後塵。」



▲卓榮泰。（資料照／記者李毓康攝）

【民進黨主席卓榮泰】

民進黨主席卓榮泰在臉書貼文強調，不論蔡英文、賴清德始終堅持顧主權、護台灣，在主權立場上絕對不動搖、不妥協、不退讓。

14日，卓榮泰「路過」台灣大學學生舉辦的「反送中之夜」活動，隨後又在臉書發文指出，「民主說起來或許簡單，但是台灣要堅韌地抵抗滲透，珍惜、守護這份價值，讓『今日民主的台灣』仍然可以是『明日民主的台灣』，一點都不簡單！」





▲鄭文燦。（資料照／記者湯興漢攝）

【桃園市長鄭文燦】

野百合學運世代出身的桃園市長鄭文燦10日於臉書發文並標記「撐香港」，他表示，深深知道對抗威權，除了必須要有無畏的勇氣，更需要做好長期抗戰的耐力與毅力，「民主與自由得來不易，台灣人民歷經好幾個世代的爭取，才有現在的成果，我們應該以香港為鑑，共同堅守台灣最珍貴的民主價值。」