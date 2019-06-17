曾永權赴陸挨批噤聲　國民黨回擊：民進黨只會嗆聲不如去當稱職在野黨





▲曾永權出席2019海峽論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

政治中心／綜合報導

國民黨副主席兼秘書長曾永權上周出席海峽論壇，17日遭到民進黨發言人李晏榕譴責，直指曾永權在香港爆發反對修改《逃犯條例》時期，面對大陸全國政協主席汪洋卻噤聲。對此，國民黨17日回擊強調，「如果民進黨只會嗆聲，那不如去當稱職的在野黨！」

國民黨17日發出聲明指出，針對民進黨今日藉由『香港逃犯條例引發遊行』發文污衊國民黨，民進黨難道忘了蔡政府團隊的法務部先前對於香港相關條例的修法，不僅肯定其為進步的立法，後又表示樂觀期成，如今選舉在即，髮夾彎再現，蔡總統為了讓自己民調調升而做出的所有「努力」，實在令人嘆為觀止。如果民進黨只會嗆聲，那不如去當稱職的在野黨。

國民黨副發言人黃心華也指出，有關香港《逃犯條例》修法及其引發的社會激化衝突，國民黨日前已發表嚴正聲明，表達不認同港府採取暴力手段解決群眾運動的立場，同時主席吳敦義亦措辭強硬指出，從「反送中運動」越演越烈，就知道中國大陸對港澳連實施所謂「一國兩制」都是虛言。

黃心華表示，「曾永權在海峽論壇的開幕致詞，除了回顧連胡會、吳胡會及馬習會等促進兩岸和平穩定的重要會面之外，對於去年九合一大選的結果，及不認同執政者以政治算計污衊『九二共識』等事項，陳述相關立場，並對於目前持續讓我方獲益的ECFA、台商、陸生、陸客等議題，提出我方的主張，亦期許兩岸能夠為謀求和平而共同奮鬥。試問何來擦脂抹粉、應聲附和？若蔡政府認為我方不需再和大陸多言，亦不需維繫現有的經貿關係，那為何不趁此刻完全廢除ECFA？」

黃心華在聲明中也指出，「民進黨向來只敢對內強悍，自我嗆聲，但面對國際政治的角力，卻拿不出有效的辦法抵擋斷交潮、亦無法參與國際組織大會，其不斷叫囂的結果便是中華民國的外交處境一再萎縮受限。民進黨如果認為參與境外論壇時，都不准說出褒揚當地政府領導人的場面話，那是否可以用同樣標準要求自己的外交團隊不准稱讚駐在國的政要？

最後，黃心華還強調，「回想蔡總統過去正式出訪時，被稱為『中國台灣總統』，不僅在當下不敢加以嚴詞反嗆，現在竟批判在野黨參加論壇是『黨格何在』，豈不錯亂？面對接連多批台籍嫌犯自全世界各地『已送中』的現況，蔡政府為何『噤聲不語』？」