票投國民黨，台灣變香港？一張圖看國民黨6大咖談「一國兩制」

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香港《逃犯條例》修訂引起社會劇烈反彈，讓百萬名民眾即使天氣濕熱也走上街頭遊行，相關照片傳到台灣各大論壇後，網路上開始出現「票投國民黨，台灣變香港」言論，使即將迎來2020總統大選的台灣候選人們得提早面對「兩岸牌」，以藍營為例，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫和前立法院長王金平等人，都陸續在一國兩制議題上正面表態。

▲韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

【高雄市長韓國瑜】

曾經進入香港中聯辦，以及拜會林鄭月娥的高雄市長韓國瑜，在面對9日香港人民上街反對修改《逃犯條例》的議題上，當時敲完鼓的韓國瑜僅用短短9字回應，「我不知道啊，我不曉得！」讓不少人很訝異，畢竟香港反送中大遊行規模龐大，且備受國際關注，因此此話一出，引來不少批評。

在反送中的言論被網友罵翻後，韓國瑜10日上午緊急透過新聞局回應6點說明、3個不容懷疑的決心。韓國瑜聲明提到，期待香港政府會針對香港民眾與外界的疑慮，做出讓香港民眾放心的決定，中華民國作為一個主權國家，與香港在過去歷史與政治現實完全不一様，絕大多數台灣民眾都認為，香港的一國兩制不論實施成功或失敗，都不適用於台灣。「我們雖然對民進黨執政沒有信心，但是對台灣的民主與人民充滿信心」。

此外，韓國瑜還表達了「3個不容懷疑的決心」，包含「捍衛中華民國的決心不容懷疑」、「捍衛台灣民主制度的決心不容懷疑」、「捍衛台灣生活方式的決心不容懷疑」。至於為什麼一開始回答不知道？韓國瑜澄清，因為第一次參加划龍舟還擊鼓，所以聽鼓聲聽到頭暈，當下才會這樣回答。

到了15日，韓國瑜在雲林造勢場上向民眾保證，「拒絕接受一國兩制，一國兩制絕對不會在台灣這個土地上實現！」且「抹紅韓國瑜的，我再說一遍，我絕對不會接受一國兩制，台灣人民也不會接受，除非、除非、除非，『OVER MY DEAD BODY』」。

▲郭台銘。（圖／記者張一中攝）

【鴻海董事長郭台銘】

面對香港人民俗稱的「反送中」議題上，國民黨總統初選候選人、鴻海董事長郭台銘強調，「香港的一國兩制是失敗的！」必須堅持中華民國自由民主的制度。

香港12日反對修改《逃犯條例》遊行中，發生警方持催淚彈、裝有布袋彈的槍枝驅散示威者，此消息震驚各界。郭台銘也在當天於臉書上發文，強調「追求民主自由撐香港」，希望香港政府可以和民眾理性溝通，尋求社會代價最小的解決方案，對於民眾不適或受傷，心裡感到非常難過。

郭台銘表示，「如果我當總統，我會張開雙臂，邀請香港的朋友移民來台灣。因為中華民國有自由民主的環境，我希望降低香港技術移民台灣的門檻，讓台灣成為追求民主自由港人的新家。」

針對香港人民16日又上街頭反對《逃犯條例》，郭台銘同天再度強調，自己堅持的底線，是國家政府不能用武器對付人民，尤其是年輕人。對於香港警察使用強硬手段驅趕民眾，郭台銘表達強烈譴責。

▲朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）

【前新北市長朱立倫】

年初就不斷強調「從來沒有將一國兩制當成選項」的朱立倫，認為9日香港人民上街頭參加遊行的人數，反映出香港人對大陸司法制度的存疑，以及香港自由法治的堅持，再次強調「台灣從來沒有將一國兩制當成選項！」

到了12日，朱立倫接受媒體訪問時說，「反送中」基本上是香港民眾的共識，台灣一向支持香港民主法制和人權，且對台灣來說，一國兩制從來沒有列入考慮內，這在台灣也不會有任何的市場，因為民眾從來就沒辦法接受。

隨後，朱立倫也在臉書上發文表示，「民主，不容妥協！」這兩天心都懸在香港，看到下午「反送中」爆發嚴重衝突，使多位民眾受傷，他要表達強烈遺憾，更要嚴正譴責暴力。「我支持香港人民走上街頭，捍衛自己的民主、自由、法治」。

朱立倫說，港府不該忽略人民要「自己作主」的堅持，而他也要正告對岸，「中華民國是一個主權獨立的國家，我反對一國兩制，台灣永遠不會成為香港。」

▲王金平。（圖／記者季相儒攝）

【前立法院長王金平】

被支持者們譽為「台灣公道伯」的王金平，僅管沒有投入國民黨2020總統初選，但一舉一動仍然備受外界關注。王金平10日在臉書上發表3點聲明，一是北京當局必須嚴肅正視這股龐大民意，二是台灣也正在看著北京如何處理，三是每一位黨內候選人都應正視這個事件，絕對不可含混帶過。

「台灣人民並不贊同一國兩制，所以我們一定要繼續堅定地維護現在民主、人權、法治的社會制度。」王金平提到，台灣人民的最大利益和自由文明的生活保障，必須完整確保；政黨的利益和意識型態，絕不能高於人民的利益。在此原則下團結民心，共同守護台灣的自由民主價值。

對於兩岸，王金平說，無論之後的政局如何變化，一定要建構一個和平、穩定的關係。在兩岸穩定的關係下，才能爭取足夠的時間發展台灣、壯大台灣，累積更多的籌碼，奠基守護台灣價值最強而有力的基礎。

至於林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》，王金平15日表示，暫緩是對的，且港府與人民要多做溝通。至於反送中是否讓台灣政黨獲利？王金平認為，這是香港的事情，大家應該要一起來關心，而不是去強調對誰有利或不利。

另外，王金平16日下午也在臉書上說，對於蔡政府的反送中立場，「我想堅定捍衛主權、反對一國兩制是國人的一致共識，只要是國家領導人應該都會這麼做，所有關心香港目前局勢的人，當然也期待政府能拿得出讓人民心安的政策」。

▲馬英九。（圖／記者李毓康攝）

【前總統馬英九】

在任內提出「九二共識」的馬英九，對於《逃犯條例》是否破壞一國兩制？僅簡短回應，「確實要好好小心處理」。至於香港百萬民眾上街頭抗議修訂《逃犯條例》，他認為遊行真的要審慎看待，看港府有無好好處理。

▲吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

【國民黨主席吳敦義】

吳敦義身為黨主席，針對被媒體指稱「國民黨『逢中必閃』？」上，他12日在臉書上發表國民黨聲明，強調國民黨堅守「一中各表」的九二共識，堅決反對台灣獨立與一國兩制，並致力於維護中華民國的自由民主法治，國民黨的兩岸政策相當明確且堅定，媒體的相關評論並不公允。

另外，有關香港反對修改逃犯條例的遊行抗爭，國民黨強調，相當關注香港自由人權的議題，希望各方進行理性溝通，於司法引渡有更明確的法源基礎，當局也應善意面對民意的訴求與期待，以利事件和平落幕。

國民黨也表示，中華民國是自由民主法治的國家，與香港的情況不同，並不能相提並論，香港的「一國兩制」在台灣並未獲得多數民意的認同，國民黨也一再重申反對「一國兩制」，堅持「一中各表、九二共識」的兩岸主張，此立場始終如一、從未改變。

到了13日，吳敦義透過國民黨文傳會發聲明指出，香港「反送中運動」越演越烈，「就知道中國大陸對港澳連實施所謂『一國兩制』都是虛言。」盼國民黨同志、全國同胞，珍惜愛護自由、民主、法治的中華民國，在「一中各表」的堅定基礎上，維護國家生存，確保兩岸和平穩定發展，才能永續享有安和樂利的生活。

▼ptt出現「票投國民黨，台灣變香港」言論。（圖／翻攝自PTT）