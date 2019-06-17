蔡英文贏初選後…李正皓：三部曲一次雙殺韓國瑜

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文贏得民進黨2020黨內初選，順利取得競選連任的門票。國民黨草協聯盟發起人李正皓17日在臉書發文，分析自蔡英文確認出線的同時，一場「大綠主導，小綠配合」的「滅韓三部曲」已悄悄上演，目的就是為了在2020年總統大選一次雙殺韓國瑜，讓韓國瑜總統、市長兩頭空。

李正皓指出，滅韓第一部曲是「全力捧韓」。他表示，蔡英文通過初選的隔天，許多民進黨的側翼粉專開始煽動國民黨初選「非韓不投」的言論，透過灌票讓韓國瑜出線，並點名粉專「不禮貌鄉民團」，在貼出唯一支持韓國瑜的兩個小時內，就獲得了3千4百多個讚，顯示此種動員方式獲得大量綠營朋友的認同。

滅韓第二部曲是「毀韓三箭」，其中包括「北農背信罪」、「高雄議會開議」及「高雄市長罷免成案」3支箭。李正皓表示，待韓國瑜順利出線代表國民黨競選2020總統後，第二部曲就會緊接著上演，而這三支箭將箭箭直取韓國瑜的要害。

李政皓說，滅韓第三部曲就是「總統、市長雙殺」，挾龐大執政優勢的蔡英文對上身中三箭、遍體鱗傷的韓國瑜，誰能在2020年的總統大選之役勝出？答案恐怕不言自明。他表示，蔡英文擊敗韓國瑜連任總統是第一殺，第二殺則是針對傷痕累累的韓國瑜正式啟動高雄市長一職的罷免案。李正皓認為，目前滅韓第一部曲已經啟動，第二、三部曲正磨刀霍霍，「民進黨真的不虧是最會選舉的政黨，2020這仗真的不樂觀！」