民進黨初選民調加權被質疑護航　黨政人士：是蔡英文讓賴清德

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨總統初選民調結果，民調學者洪永泰認為黨中央把母體不同的手機、市話做各半加權，有護航總統蔡英文的狀況。對此，黨政人士表示，依照市話、市話兼手機、手機的比率，為10％、60％與30％，理論上手機應該為60％、市話是40%，「這應該是蔡英文讓賴清德」。

民進黨初選民調出爐，總統蔡英文以總成績35.67%打敗前行政院長賴清德的27.48%，兩人成績差距達8.2%。對此，台大政治系退休教授、公民教育基金會董事長洪永泰表示，這種民調方式失真，賴清德過去多次協調會議中，竟沒有針對民調加權提出任何質疑。

洪永泰表示，我國民眾電話使用的三類型有「唯市話族」、「市話手機兼用」與「唯手機族」；根據過去研究，三者比率約為10％、60％和30％。要將市話和手機融合在一次民調中，稱為雙底冊電話調查（dual frame telephone survey），若要以總體指標展示結果，需要將三族群調查的數據，依照估計的母體結構比例加權計算，就能得到結果。

他指出，將不同使用族群得到的調查意向，投入依據人口屬性設計好的加權公式，才能獲得接近真實的結果，這對民調機構來說並非難事。但是，直接將手機和市話一比一合併雙底冊就是扭曲，扭曲雙底冊人口結構的資料勢必做出偏離真相的推論，這個初選調查真的不能當真。

對此，黨政人士回應表示，依照洪永泰的算法，純市話族與純手機族的占比分別是10%與30%，市話手機兼用是60%，換算下來，理論上加權應該要是手機60%、市話40%，「那應該是蔡英文讓賴清德」。

▼前行政院長賴清德。（圖／記者蔣婕妤攝）

