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初選民調被質疑護航蔡英文？　民進黨以「10問10答」反擊

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▲▼總統蔡英文於總統府敞廳針對香港議題發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對民進黨總統初選民調結果，民調學者洪永泰認為黨中央把母體不同的手機、市話做各半加權，有護航總統蔡英文的狀況。對此，民進黨中央以「10問10答」的方式澄清各項疑慮。

民進黨初選民調出爐，總統蔡英文以總成績35.67%打敗前行政院長賴清德的27.48%，兩人成績差距達8.2%。對此，台大政治系退休教授、公民教育基金會董事長洪永泰表示，這種民調方式失真，賴清德過去多次協調會議中，竟沒有針對民調加權提出任何質疑。

對此，民進黨以「10問10答」方式針對各項質疑進行澄清。首先，「洪永泰教授說，傳統住宅電話調查的樣本代表性較『實』，而手機的樣本代表性則相對較『虛』?」

民進黨表示，電話民調的重點應在於如何透過工具接觸選民，找到合適的樣本組成以推估母體。市話調查常有年輕世代及男性接觸率較低的現象發生，分析本次總統初選結果發現，手機調查的加權前穩定度最佳，市話手機各半次之，市話較差。可見隨著手機使用越普遍，手機調查在電話民調所佔份量將隨之提高。

其次，洪永泰教授說，民進黨中央黨部以一對一的比例合併市話和手機調查，目的只為了讓某一個候選人在總統提名初選中獲勝？民進黨指出，民調中心分析本次初選民調資料，無論是採用市話調查、手機調查，還是市話手機各半調查，任何一種調查方式的結果，都與本黨此次總統初選的勝負判定一致，換言之，無論採行何種市話與手機樣本比例，都不會影響本次初選勝負結果。

對於「洪永泰教授說，民進黨中央黨部以一對一的比例合併市話和手機調查，目的只為了讓某一個候選人在總統提名初選中獲勝？」民進黨表示，民調中心分析本次初選民調資料，無論是採用市話調查、手機調查，還是市話手機各半調查，任何一種調查方式的結果，都與本黨此次總統初選的勝負判定一致，換言之，無論採行何種市話與手機樣本比例，都不會影響本次初選勝負結果。

再者，「洪永泰教授說民進黨的總統初選民調是一大烏龍？」民進黨說，民進黨民調中心自2011年率先在全國性民調中加入手機調查，每年均執行超過50次全國性電話民調，採行市話與手機各半的調查方式為經數據分析產出之作法，並非隨性所致，且經過多次選舉結果驗證可行。洪永泰教授所謂的「唯市話族」、「市話與手機並用」、「唯手機族」的比例僅是他個人的研究推估，並不是官方的統計資料，洪教授的個人推估經過多少次實際調查或選舉結果驗證，可以證明是比較好的抽樣或加權方法，值得全國各民調單位統一採納應用，這是洪教授在指控別人民調烏龍前，應該先回答的問題。

民進黨指出，洪永泰教授曾擔任過國民黨「政情與選舉研究中心」召集人，負責操盤國民黨的民調。若洪教授如此重視抽樣理論，應該建議國民黨初選加入手機，否則他主張的那30%的「唯手機族」將無從表達意見。

另外，「有人質疑五家民調結果一致且相近？」民進黨表示，此次總統初選民調方式，各執行單位的成功樣本高達3200份以上（95％信心水準下，抽樣誤差為正負1.7%），且為本黨民調中心抽樣提供給五家民調單位同時訪問，在相同的抽樣架構、相同的問卷題目、相同的訪問原則、相同的訪員訓練，相同的加權方式之下執行。有相近的民調結果才顯見此次總統初選民調的品質值得信賴，如果五家單位的民調結果差異過大，那才是值得擔憂的事。

至於「表態率明顯較其他民調高？」的狀況，民進黨表示，初選民調就是政黨提名候選人的遊戲規則，事先公布題目及執行日期，本來就不能當成一般的民意調查。初選期間，雙方支持者呼籲大家熱情在家顧電話，因此表態率較高或本黨候選人支持率較高，都是可以預見的。

另外，「網路上流傳一份來源不明的表格，認為在重新計算後，其實賴清德是小贏蔡英文？」民進黨表示，該表格刻意模仿本黨發佈之新聞稿，將其上數據以己意胡亂加減，自冠名詞，根本是故意混淆視聽。民調訪問只有表態與不表態，只要從頭到尾接受訪問，就是成功樣本，沒有所謂有效票、無效票、無效爭議票。受訪者有不表態的權利，將受訪者的不表態，強行解釋為支持某一候選人，完全是不實造假。這個來源不明的表格，就是假訊息資訊戰，背後目的就是要破壞本次總統初選民調的公正性。

再者，「有民調工作者認為這是一個史上最離奇、最違反社會大眾直覺的總統初選民調？」民進黨表示，所謂民調專家，卻不相信候選人所派專家代表全程參與查核見證下，用科學方法所得到的民調結果，只相信所謂的大眾直覺，而且在沒有證據的情況下，用些「離奇」、「有機關」等字眼來影射，此非專業民調工作者所應有的評論方式。

「有民調工作者說初選民調不等於真實民意，2011年蘇蔡初選民調都贏馬英九，大選卻是蔡輸馬八十萬票？」民進黨指出，沒有人會認為初選結果就是或必須代表明年選舉結果，選戰瞬息萬變，愈接近投票日做的選情民調才會愈準確。用初選結果推論近九個月後的選舉結果，然後質疑初選結果不準，這是無謂的預測。

民進黨強調，正因為初選民調不能拿來推論明年的選舉結果，所以蔡英文總統在初選民調獲勝後，還要繼續努力團結各方支持者，才可能打贏2020總統大選。

有媒體報導「此次民調採用一年前黨中央執行政策民調的市話抽樣母體，為提高成功率，往往這些母體都經過篩選」？民進黨表示，這是不實報導，本次總統初選民調，市話以民調執行日期首日十二個月之前發行之住宅電話簿為抽樣母體，末二碼隨機。手機以初選民調執行日期首日前一季之國家通訊傳播委員會公布「行動通信網路業務用戶號碼核配現況表」為手機抽樣母體，末五碼隨機。不論市話或是手機樣本，都是在雙方專家見證並參與的情形下，隨機抽樣產生，並無所謂母體經過篩選之情事。

最後，在「初選期間有位吳女士說她唯一支持賴清德，但訪員卻直接掛電話變成無效樣本？」民進黨說明，民調委員會調閱相關資料，吳女士提供的市話號碼確實為這次初選民調的受訪樣本，經查訪問記錄，吳女戶籍在苗栗，唯一支持賴清德，年齡是50至54歲，完全記錄了吳女士的回答，而且是成功樣本，應為受訪者理解有誤，確認無任何作弊情事。民眾接到民調電話時，要冷靜有耐心的好好聽清楚訪員念題再作答，以免因為不熟悉初選民調題目或追問規則，經傳播後造成誤解，也造成主辦單位困擾。

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