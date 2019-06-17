韓國瑜民調第三「輸柯、蔡」　林濁水酸：真是黃粱夢一場





▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）

政治中心／綜合報導

最新民調指出，如果總統蔡英文、台北市長柯文哲、鴻海董事長郭台銘三人競爭，那郭台銘以27.47％的支持度略佔上風；但如果藍營派出的是高雄市長韓國瑜，僅拿下27.1％的支持度，位居第三。對此，前民進黨立委林濁水17日回應，「真是黃梁夢一場」。

根據《優傳媒》民調分析，郭台銘若代表國民黨參選，以27.47％的支持度領先蔡英文25.81％、柯文哲26.73％。若是韓國瑜代表國民黨參選，柯文哲則以29.88％的支持度領先，第二名是蔡英文的27.75％，韓國瑜僅拿下27.1％的支持度，位居第三。不過，調查結果都在誤差範圍之內（正負3％）以內，由此可看出總統大選的局勢顯然相當拉鋸。

《優傳媒》民調中心於6月13日到6月16日，以700萬家戶電話號碼為母群體，採區域碼分層，後兩碼隨機再戶內隨機方式採得受訪樣本。有效樣本數為1081份，抽樣信心水準達95%，誤差值在士3%以內。

針對《優傳媒》的民調，林濁水17日在臉書上表示，「對比式民調，韓也被郭追過去了。時間到了，韓國瑜第三而且落後於郭將成為新常態，但是支持度27.1%肯定不會是常態，還有得下探。真是黃梁夢一場。」