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第八屆共同家園論壇今登場！打造平潭為台胞台企「登陸先行區」

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▲▼第八屆共同家園論壇。（圖／翻攝自微博）

▲第八屆共同家園論壇17日登場。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

第八屆共同家園論壇以「融合發展、互利共贏」為核心，在今（17）日於平潭縣展開，目的是深化兩岸基層交流，推動嵐台融合發展。台灣兩岸福利交流促進會主席李昭平表示，自己抱著很大的期待來參加此次論壇，「希望通過相關部門的溝通與考察，把我們的項目落實到平潭；另外，希望通過這次機會多了解平潭的發展環境，帶更多的資料回去與團隊分享。」

綜合陸媒報導，舉辦第八屆共同家園論壇是想積極探索海峽兩岸融合發展的新道路，努力把平潭建設成台胞台企登陸的先行區。台灣新黨主席鬱慕明在致辭中表示，「我們都是一家人，作為家的一分子，要團結一致，兩岸和平發展，需要兩岸共同的努力。​」

報導指出，同一期間也將舉辦第四屆海峽兩岸村里長交流大會、兩岸（平潭）農漁產品交易會和第二屆海峽仲裁論壇等活動。第四屆海峽兩岸村里長交流大會參會對象以兩岸社區、基層村里代表為主，範圍涵蓋台灣多個縣市、大陸沿海多個省份，採取專家主旨演講、兩岸村里長社區治理案例分享、特約專家點評總結等形式分享社區治理的經驗。

▼兩岸（平潭）農漁產品交易會。（圖／翻攝自微博）

▲▼第八屆共同家園論壇。（圖／翻攝自微博）

兩岸（平潭）農漁產品交易會則以「聚焦兩岸農漁產品，共謀兩岸經貿暢通」為主題，據了解，本次兩岸（平潭）農漁產品交易會設立展位181個，參展企業達141家，並且引進台灣相關縣市及閩東北協同發展區優質的農漁產品和先進的農漁業技術，共同搭建兩岸農漁業在多項領域的合作平台。

第二屆海峽仲裁論壇是由大陸唯一主要處理兩岸經貿爭議的國家級仲裁機構－「海峽兩岸仲裁中心」發起並規劃，預計將有多位兩岸及香港、澳門權威仲裁專家參與，分享各自法域仲裁理論和實務最新成果，探索整合最佳的仲裁法律服務方案，為兩岸融合和「一帶一路」建設仲裁實踐提供參考。

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關鍵字：第八屆共同家園論壇,平潭,新黨,兩岸農漁產品交易會,海峽仲裁論壇,海峽兩岸村里長交流大會

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