接力洪秀柱　郁慕明赴陸協商出五點「兩岸共同倡議」

▲新黨黨主席郁慕明率團訪陸，就兩岸關係進行對話協商。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／北京報導

新黨主席郁慕明5月24到30日，率團赴陸展開「對話協商」，29日上午於北京和兩岸各界人士約110人，就「兩岸關係與民族復興」座談，提出五點「共同倡議」，包括推進統一、民族復興、應通盡通、青年交流、文化交流等領域，大陸國台辦主任劉結一也出席與會。下午，郁慕明還將在人民大會堂與大陸中央領導人見面。

值得注意的是，自大陸今年「習五條」提出後，廣邀台灣各界人士展開「民主協商」後，上一個台灣政治人物，國民黨前主席洪秀柱才在本月中，12日到15日同樣應陸方邀請，於北京針對同樣的議題協商，在達成共識後，亦提出六點共同倡議，較郁慕明版本多一條。

▲中國國民黨前主席洪秀柱5月13日，在北京會見大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋。（圖／記者陳政錄攝）

當時洪秀柱是在13日下午，會見大陸全國政協主席汪洋前，率團與陸方人士座談完成六點倡議，內容包括一、攜手實現民族復興；二、鞏固共同政治基礎；三、深化兩岸融合發展；四、加強兩岸基層交流；五、促進兩岸青年交流；六、深化兩岸文化交流。

由於郁慕明今天上午的座談會，採取入場人士管制，因此根據大陸官媒《新華社》會後報導轉述，包括新黨、國台辦等方面，以及學界、產業界的兩岸人士在今天上午的座談會上，就兩岸議題深入交換意見，達成多項共識。

▲新黨主席郁慕明一行受陸方邀請，赴陸就兩岸關係和民族復興座談，走訪廣州、上海、南京、北京等地，首站於廣州在台灣青年創業基地交流。（圖／新黨提供）

倡議內容包括一、共同反對「台獨」分裂，攜手推進祖國和平統一；二，共謀民族復興偉業，共享民族復興榮光；三，深化兩岸融合發展，推動實現應通盡通；四，增進兩岸青年交流，強化責任擔當；五，傳承弘揚中華文化，促進同胞心靈契合。

根據倡議，會上兩岸人士再度提及兩岸同屬一個中國，堅持九二共識、反對台獨，反對破壞台海和平穩定的政治主張，並強調「兩岸都是中國人」，應共同追求民族復興。

倡議表示，將致力推動兩岸應通盡通，包括進一步暢通台灣產品在大陸銷售渠道、產業優勢互補，支持維護台商台企合法權益和各領域合作等，並創新兩岸青年交流形式、共同推動傳承中華文化。

觀察本次新黨郁慕明版本與洪秀柱版本的兩岸「共同倡議」內容，基本上大多相近，包括在傳承中華文化中，均提到反對「去中國化、文化台獨」行徑等，以及在青年交流上，要提供台灣青年更多實習職缺、工作崗位。

不過，洪秀柱版本較郁慕明多一個加強「兩岸基層交流」的倡議，內容為增強兩岸的社區、村鎮、公會、婦女等組織的多面向交流；新黨版本部分，則在「應通盡通」領域，於支持台籍律師組成台商法律服務團隊，提供台商權益保障上，有更多的著墨。