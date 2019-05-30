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登陸民主協商遭小英畫紅線？　郁慕明：限制不合理我會反擊

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▲▼新黨主席郁慕明率團赴大陸訪問，展開民主協商，於29日晚在北京釣魚台大酒店召開記者會，說明此行情況。（圖／記者陳政錄攝）

▲新黨主席郁慕明率團赴大陸訪問展開民主協商，29日晚召開記者會，說明此行情況。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／北京報導

今年初大陸「習五條」提出後，新黨第一時間響應，並在5月24到30日由主席郁慕明率團赴陸「民主協商」，但針對該行為可能在台適用《刑法》外患罪等遭罰，郁慕明指出，這是徹底的「兩國論」，若真如此，蔡英文要自己承擔後果。如果還用行政命令等限制的話，「如果不合理，我是可以有反擊的」。

基於大陸研擬「兩制」台灣方案，為構築民主防護網，今年以來民進黨包括推動將《刑法》外患罪適用範圍納入大陸、港澳地區，以及推動修改兩岸人民關係條例、擬專法嚴審兩岸政治協商等，其中外患罪對於如台灣人士赴陸，內容涉及「消滅中華民國」等，達到一定程度便有機會遭罰。

▲▼新黨主席郁慕明率團赴大陸訪問，展開民主協商，於29日晚在北京釣魚台大酒店召開記者會，說明此行情況。（圖／記者陳政錄攝）

對此，正赴陸訪問的郁慕明在29日晚間，於北京釣魚台大酒店召開記者會時，回答媒體提問，他說，台灣是民主法治社會，但蔡英文的舉動，等於向國際昭告「我不是」。

他說，自己是中國人，領台灣身分證，如果變成「外患」，就是兩國論、台獨。郁慕明還說，本次訪陸座談，以及29日達成兩岸共同倡議、與汪洋會談等，內容都是基於台灣民眾出發，可接受公評，自己若被判外患罪，「蔡英文要自己承擔後果」，如果遭行政命令限制，他會針對不合理之處提出反擊。

值得注意的是，本次新黨率六黨派、15個領域人士共64人與汪洋會見，其中王炳中、侯漢廷、林明正等原本在名單上的新黨青年軍因被限制出境，無法與會。郁慕明說，「這剛好刺激我，這次帶這麼多年輕人來，一次訓練多一點」。

▲▼新黨主席郁慕明率約60人台灣各界訪問團，於24到30日赴陸訪問，29日下午在北京人民大會堂，與大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋會見，國台辦主任劉結一、海協會長張志軍出席。（圖／記者陳政錄攝）

▲新黨主席郁慕明會見大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋。

他表示，此次會晤汪洋，40歲以下的共有31人，占比例近半，各黨派都有，顯示還有更多其他的年輕人會加入「統一」行列。汪洋也表示，很高興看到青年朋友成為兩岸統一的「新生力量」。

至於和汪洋談話內容，郁慕明表示，主要在闡述上午達成的五點共同倡議，其中於台商權益保護部分，新黨將組「十人律師團」，協助台商解決歷史遺留的法律問題、接受陳情等，並建立審核機制。

他說，自己特別向汪洋提到，對台商服務上，若過去有不公平的審判、受委屈的，應該給予重新翻案的機會，此舉可以讓台商成為大陸「第一線的宣傳員」，得到汪洋方面的具體回應，未來律師團將與國台辦對口，解決相關問題。

▼新黨率青年軍赴陸會汪洋。

▲▼新黨主席郁慕明率約60人台灣各界訪問團，於24到30日赴陸訪問，29日下午在北京人民大會堂，與大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋會見，國台辦主任劉結一、海協會長張志軍出席。（圖／記者陳政錄攝）▲▼新黨主席郁慕明率約60人台灣各界訪問團，於24到30日赴陸訪問，29日下午在北京人民大會堂，與大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋會見，國台辦主任劉結一、海協會長張志軍出席。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：郁慕明,新黨,北京,國台辦,兩岸關係,習五條,共同倡議,汪洋,台灣青年

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