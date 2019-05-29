檢方爆「共諜會議」影片　王炳忠氣炸：讀書會被刻意操作

記者楊佩琪／台北報導

大陸籍男子周泓旭被控涉入新黨青年軍王炳忠等人違反國安法案，台北地檢署日前將他追加起訴。台北地方法院29日開庭，檢方突然播放3段影片，出現周泓旭與王炳忠等人坐在會議室內談話的畫面，讓周泓旭及律師相當不滿，認為檢方刻意操作，旁聽的王炳忠則氣到痛批檢方將一場讀書會操作成爆料「應該是我新黨吸收他(周泓旭)才對，怎麼說是周泓旭吸收我們？」

▲周泓旭表示，他只是參加一個正常活動，結果被扭曲。（圖／記者楊佩琪攝）

離開法院前，周泓旭強調，那是他參加的一個正常活動，卻被檢方以剪接影片的方式刻意操作。特別到場旁聽的王炳忠則相當氣憤，表示他和侯漢廷、林明正的案子審理期間，從沒看過這份影片，同一案子，周泓旭被追加起訴，影片卻突然蹦了出來，檢方根本是刻意製造爆料效果「你硬要去講沒有任何操作的考量，是自欺欺人。」

王炳忠表示，檢察官說影片是「會議記錄」，但根本不是什麼會議，更不是「諜報會議」，而是2年前在新黨黨部辦公室開的讀書會，在場不只他、侯漢庭、林明正、周泓旭4人，還有影片拍攝者以及其他成員大約3、4人未入鏡「拍攝的不是人嗎？如果在搞秘密勾當，我幹嘛自己錄影錄下來，讓大家來指控我。」至於為何要錄影，則是為了要做成活動花絮紀錄。

▲王炳忠怒批檢方將單純讀書會「爆料」操作成諜報會議。（圖／記者楊佩琪攝）

另檢方播放的影片內容可聽到「習主席」、「反對任何形式的台獨」等語，王炳忠表示，那是大家在討論時事，他在討論為何習近平說反對任何形式的分裂？「任何形式」4個字有何意義？「在我們的看法，跟大陸人討論時事話題，為什麼不行，為什麼不能跟大陸人交流！」

王炳忠痛批，檢方說是要維護周泓旭的權益，所以必須要出示證據，讓大家了解影片的內容是什麼「就請你解釋你要透過這份光碟內容，要證明什麼待證事實？」而周泓旭當時是在台留學生，加入讀書會參與公開討論「應該是我新黨吸收他(周泓旭)才對，怎麼說是周泓旭吸收我們？」

周泓旭被控利用在台留學生身分，吸收外交部人員發展組織未遂案，已由高等法院判決1年2個月有期徒刑定讞。台北地檢署另就涉及吸收新黨青年軍成員王炳忠、侯漢庭等人部分，日前將周泓旭追加起訴。

台北地方法院29日首度召開準備程序庭，雙方提示證據清單，檢方在提示時，播放3段周泓旭與王炳忠等人疑似會議中的影片，因影片中出現「習主席」、「反對任何形式台獨」等話語，引發辯護律師不滿，認為檢方刻意爆料操作，檢方則認為，偵辦期間，包括周泓旭、委任律師都不願意好好看完卷證，因此為維護被告應有權益才會播放。王炳忠則到場旁聽。

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