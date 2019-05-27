上海台商會新黨郁慕明　提「三階段」法律問題待解決

▲新中華兒女學會榮譽理事長、新黨主席郁慕明率領的「台灣各界人士廣上南北行」訪問團，與上海市台辦、上海市台協、台商代表共同舉行「台灣各界人士代表團與上海台商座談會」。（圖／新黨提供）

記者陳政錄／北京報導



新黨主席郁慕明以新中華兒女學會榮譽理事長身分訪陸，今天上午和台灣各界人士訪問團，在上海與上海市台協、台商代表及上海台辦舉行座談會，與會人士提出台商在陸發展多年，產生「三個階段」的法律問題。郁慕明則表示將號召律師團協助，幫助台商獲得應有的保障。

楊世光過去是台灣《57金錢爆》節目主持人，近年赴上海製作財經節目。他表示，從1980年代起，台商前赴後繼赴陸發展後，目前台商台胞台幹面臨到三階段問題，包括歷史遺留的法律爭議，以及大陸推動社保改革與兩岸法規的匹配性，和大陸改革開放速度加快，對台商帶來的不確定性等，急需各界團結起來，共同解決。

▲新黨黨主席郁慕明近日率台灣各界人士訪問團訪問大陸，走訪廣州、上海等地，並將前往南京和北京。（圖／記者李毓康攝）

全國台企聯會長李政宏也說，在6月2日新一屆台企聯分管大陸各區的區長會議中，將請各地方台商注意歷史遺留問題，並彙總十個經典案例，請國台辦協助對接解決。

他提到說，2005年福州成立了台胞權益保障中心，此模式可推廣到所有台商密集的地方如北京、上海、深圳、廣州、昆山、東莞、廈門等地，並拉高層級，才能加強協調、解決能力。

上海市台協副會長蔡世明進一步呼籲，在大陸完善法律的同時，也應促進台商「法的觀念」，以利台商在陸經營、發展更加制度化。

對此郁慕明指出，為增進對台商服務，目前新黨已號召了包括此行團員在內的十位台灣律師成立律師團，專門替大陸台商打官司，幫助台商解決法律問題，希望在大陸經商的台灣企業界都能按照大陸的法律規定，受到正當應有的保障。

上海市台辦主任李文輝說，上海對台商台胞一向重視，在2015年就通過「台商投資權益保護法」，在惠台31條通過後，2018年6月1日就頒布上海55條惠台政策。未來，上海市台辦將繼續協助台商解決轉型困難、資金問題、幫助台企加入到一帶一路大戰略、出面帶領台企到其他省市與外國進行投資，解決中小企業與基層民眾困難，並委請台協支持台企提供更多工作機會，鼓勵台青赴陸實習、就業、創業。