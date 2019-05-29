會郁慕明訪問團　汪洋：好多青年來促統「手越握越高興」

▲新黨主席郁慕明率約60人台灣各界訪問團，於24到30日赴陸訪問，29日下午在北京人民大會堂，與大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋會見。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國政協主席汪洋今天在北京大會堂，接見新黨主席郁慕明等一行訪問團，兩人均提到「 一國兩制」，認為是兩岸推進和平統一的最好安排。汪洋還在依序跟訪問團握手後表示，自己「 越握越高興」，因為看到很多青年朋友，都是「促進兩岸統一的新生力量」。

郁慕明此行以新中華兒女學會榮譽理事長身分，率台灣青年、商界、政界、法律界等領域人士赴陸，從5月24日到30日依序到訪廣東、上海、江蘇和北京等地，29日上午與陸方人士座談並提出「五點共同倡議」後，下午會見汪洋。

▲此行新黨派出多位青年軍參加訪問團。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，新黨此行率領超過十名「新黨青年軍」，和各領域數名台灣青年與會，因此汪洋在一一握手後，首先表示，自己越握越高興，因為看到很多青年朋友。

汪洋說，郁慕明多年旗幟鮮明的堅持一個中國立場，反對台獨，為統一事業做出努力；同時，「今天有這麼多的青年朋友出席，我覺得這就是促進兩岸統一事業的新生力量。」他表示，從青年朋友身上，看到民族復興、國家統一的力量，薪火相傳。





▲大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋。

汪洋再次重申今年1月2日，中共總書記習近平的對台講話，包括和平統一、實施一國兩制等主張。他說，郁慕明主席是第一時間來與大陸協商，促進建立和平統一的機制，克服民進黨當局的各種阻撓，是為兩岸同胞謀福祉的行為。

郁慕明回應，此行就是響應習近平歡迎台灣各政黨、各界和平協商的方案。他還批評，台灣還是有一些人，挾洋自重，都把寶壓在外國勢力，我們的這個立場就是要撥亂反正。

▲新黨主席郁慕明。

郁慕明說，上午就兩岸關係和民族復興的座談，提出要和平統一、促進心靈契合、同屬一個中國的六個倡議，希望在一國兩制、對兩岸同胞都有利的方式之下，能夠早日實現中華民族的偉大復興。

王洋強調，陸方願意在堅持九二共識，堅決反對台獨這個共同的政治基礎上，與台灣各黨派、各團體，各相關人士。進行對話協商，聚同化異、積累共識。最後促進實現和平統一。