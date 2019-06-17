母替失聰女兒客製「安全帶套」　醒目大字提醒「勿幫倒忙」…警消：超有用

▲客製化的安全帶套，能讓孩子在第一時間得到正確幫助。（圖／翻攝自Facebook／Personalised by Nat）



記者張方瑀／編譯

乘車必須繫安全帶是每個人都知道的保命原則，但部分人士可能還需要額外的措施來確保安全。澳洲一位母親就替她女兒製作了特殊的安全帶套，上面寫著「我聽不見，我耳內有人工耳蝸，不能做核磁共振。」避免在車禍後的危急時刻，她無法在第一時間告訴醫護人員女兒的狀況。

來自澳洲維多利亞的貝爾（Natalie Bell）表示，她的女兒因為聽不見而植入人工耳蝸，無法接受核磁共振檢查。她一直想著，若是哪天出了車禍，她無法在第一時間告訴醫護人員女兒聽不見，也不能告訴他們要避開那些檢查時該怎麼辦。貝爾說，其實這些需要特殊幫助的孩童，都戴有醫療用的識別手環，但危急時刻很容易忽視。

▲「我患有自閉症，可能會拒絕幫助」。（圖／翻攝自Facebook／Personalised by Nat）



「不如就來做個醒目的提醒吧！」貝爾靈機一動製作了印有超大警語的安全帶套，讓急救人員一眼就可以看出問題。貝爾將成品的照片po到自己經營的手工用品店粉專後，造成非常熱烈的迴響，每位有特別需求的家長，都希望貝爾能夠提供客製化的安全帶套。例如患有自閉症的孩子，他專屬的安全帶套上就寫著，「我有自閉症，可能會抗拒您的幫助。」

▲也能裝在書包上，預防任何緊急情況。（圖／翻攝自Facebook／Personalised by Nat）



當地警消人員也表示，這個方法會非常有效，「在凌亂的環境中，這些醒目的大字非常有幫助，讓相關人員可以透過相關知識來處理問題。」貝爾也說，希望這項產品可以提醒大家，社會上還有很多需要特殊幫助的人，例如患有阿茲海默症的老人，或是身體有特殊疾病的患者。