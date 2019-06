調皮猴亂入全家福合照...下秒「掌鏡自拍」比出超嗆pose！

▲猴子亂入全家福照。(圖/翻攝自twitter/@Amtesh8)



國際中心/綜合報導

來自澳洲昆士蘭的一家人日前在峇里島度過了一個美好假期,但卻在開始回味度假的照片時,發現一位「不速之客」在照片裡的調皮行為,替整趟旅程留下了難忘回憶。

據《每日郵報》報導,茱迪(Judy Hicks)和她的丈夫西蒙(Simon)帶著3個孩子共一家五口日前到峇里島旅行,並前往當地熱門景點聖猴森林公園(Sacred Monkey Forest)參觀,該景點裡約有700隻猴子,每一隻猴子都相當親民,經常大方地和遊客互動也成為當地引來大批觀光客的原因之一。

西蒙一家人在聖猴森林公園的一日遊結束後,便順便請導遊替一家人拍攝全家福照,紀念曾到此一遊,沒想到正當導遊按下快門時,一隻猴子突然衝進鏡頭前,看似「掌鏡自拍」模樣,逗樂了一家人。

沒想回到家,茱迪在整理照片時,卻驚見當天這隻猴子竟不只「亂入全家福照」,牠更在其中一張照片裡對著鏡頭比出中指,一家人看到後馬上笑了出來。茱迪也表示,「這完全是我們旅行的亮點之一,調皮又可愛的小猴子增添不少我們當時的回憶。」

Monkey grabs a camera for a selfie with a stunned family on holiday in Bali... and flips the middle finger! pic.twitter.com/fHp2iWyVEJ