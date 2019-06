26歲女師婚前5天慘成焦屍　殘忍校工自白：控制不了殺人衝動

▲殺害女教師的兇嫌,被判刑後仍無悔意。(圖/翻攝自Facebook/Remembering our Stephanie. xxx)

澳洲新南威爾斯州26歲女老師史考特(Stephanie Scott)在婚禮前5天突然失蹤,後來被人發現已成為一具焦屍,警方調查發現她是遭同校清潔工史坦福(Vincent Stanford)性侵殺害,讓相戀5年的未婚夫悲慟不已。史坦福被捕後告訴精神醫生,他從小就有殺人念頭,「這是我必須做的事,我無法控制自己」,目前已被判處終身囚禁。

史考特原本計畫於2015年4月11日與愛情長跑多年的男友伍萊(Aaron Leeson-Woolley)成婚,卻於5日前往學校後突然失蹤。警方進行調查3天後,在校工史坦福的車上發現受害人血跡,並在其手機裡發現多張焦屍照片,便以謀殺罪名逮捕史坦福,後來也於10日在樹林中尋獲史考特遺體。

史坦福被捕後不僅毫無悔意,還對心理專家表示,自己從6、7歲開始便有殺人念頭,雖然知道會這樣想的自己並不正常,但他只是把這個想法默默藏在心中,犯案當天,他在學校巧遇剛結束工作要離開的史考特,便把人拖進一個黑暗房內進行施虐,在性侵殺害前,至少毒打對方多達40多下,後來在距離學校70公里處進行焚屍。

史坦福表示,自己其實並不享受殺人,可是殺人能為他減緩精神上的壓力,所以讓他「不得不下手」,犯案後也的確好幾個月沒再有殺人衝動,但後來這種感覺又回來,所以不管接受多少精神治療,自己應該都是無法被治癒的。

犯罪心理專家馬利特(Xanthe Mallet)也指出,另一名兇嫌凱爾索爾(Daniel Kelsall),在2013年因謀殺赫胥黎(Morgan Huxley)而被定罪,也在整個審判與判決期間沒有留露出任何悔恨跡象,「他簡直就是教科書的典型個案,我相信他以後也會繼續犯案」。

