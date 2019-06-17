嘉邑行善團第546座「仁人橋」完工通車　連結嘉義、台南更方便

▲嘉邑行善團第546座橋仁人橋完工通車，有效連結嘉義台南兩地。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



水上縣嘉義縣與臺南市交界的仁人橋，6月15日在嘉義市嘉邑行善團協助下完工通車；由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、縣議員林緗亭、嘉邑行善團理事長蔡萬華和臺南市各級民意代表主持通車啟用。縣長翁章梁指出，民間的力量完成政府在做的事，真的很不簡單，代表縣民感謝行善團鋪橋造路的志工和捐贈善款的全國善心人士。

仁人橋由縣府設計，嘉邑行善團施工，橋面提高3.3公尺，跨徑40公尺，橋寬15公尺，總工程費1,970餘萬，大幅改善兩地民眾行的安全。

嘉175線（原市嘉南13線）鄉道在台82線快速道中和交流道及湖子內重劃區陸續開闢完成後，已成為嘉義縣水上鄉、嘉義市湖子內及臺南市白河地區觀光、行政與地方產業運輸最重要交通聯絡道。

175線從湖仔內經水上義興村後，路寬縮減，嘉南橋段前後路寬僅7至8公尺，嘉南橋寬度只有5公尺，雙向僅有一個車道，會車不易，形容交通安全隱憂，尤其橋梁梁底距河床僅3.2公尺，不符合經濟部水利署第五河川局核定規劃報告要求，嚴重影響通水斷面，遇雨即需封閉，阻礙防救災路線的通行，因重建經費龐大，尋求嘉邑行善團協助，並命名「仁人橋」，這也是嘉邑行善橋第546座完工的橋梁。

翁章梁也感謝臺南市政府協助臺南端引道用地取得及工程經費，促成仁人橋改建，為臺南市和嘉義縣區域合作治理建立良好的合作模式。