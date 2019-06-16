出生確診重度聽損…癌父研發耳鏡後離世　4歲童：爸爸在天上陪我！

▲聽損兒立蒙。（圖／翻攝自Youtube／chfn28274500）



記者柯振中／綜合報導

「爸爸在天上陪我！」4歲半的立蒙被醫院診斷出聽力嚴重受損的症狀，他的父親檸檬爸在得知消息後，為了幫助立蒙及其他聽損兒聽見聲音，開始研發耳鏡。不過，檸檬爸卻在研發過程中，被醫院診斷出癌症，從確診到去世只有7個月。檸檬媽表示，直到現在，立蒙還是會思念父親，「他有時候還是會覺得很奇怪，爸爸去哪裡了？」

檸檬媽說明，她與檸檬爸原先與許多父母一樣，非常期待新生命的到來。不過，立蒙2個月大時，卻被醫院診斷出聽力受損，後來被檸檬爸、檸檬媽帶到雅文兒童聽語文教基金會接受治療。

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檸檬媽提到，檸檬爸為了給立蒙語言刺激，會在家玩起「接電話遊戲」，「後來因為立蒙的關係，所以他（檸檬爸）就有想說他要來研發耳鏡，因為他就覺得說，這個東西是聽損兒都會用得到的醫療器材。東西就用Lemon來命名。」

檸檬媽回憶，檸檬爸的工作相當忙碌，時常忽略自己的身體狀況，「1月23號那天，我就帶著立蒙在家，結果他（檸檬爸）就在我面前抽筋。」她提到，檸檬爸長期以來都有背痛的問題，原以為是姿勢不良、過度勞累導致，沒想到卻被診斷出癌症，「他從確診到過世才七個月，很難接受他就這樣離開了。」

▼立蒙知道，耳鏡是爸爸為了他而製造的。（圖／翻攝自Facebook／雅文兒童聽語文教基金會 CHF）



對於檸檬爸的驟逝，檸檬媽提及，對死亡觀念模糊的立蒙，只知道「爸爸不見了」，卻不曉得爸爸為何消失。她提到，直到現在，立蒙還是會問「爸爸呢？爸爸去哪裡了」；她們只能回應，「爸爸去阿彌陀佛那裡了。」

談到研發耳鏡的過程，檸檬爸的同事指出，最令他印象深刻的是，立蒙爸為了多陪小孩，一天之內往返大陸辦公，「早上4點多就出門，晚上11、12點才回來。」他提到，等小孩睡著後，檸檬爸又爬起來繼續工作。

雖然檸檬爸在研發耳鏡的過程中驟逝，同事們還是背起他的遺願。檸檬爸的同事說，他們一直將這份「幫助聽損兒」的初衷延續下去，「我們會一直把這份心意、這份初衷一直回饋給社會。」

除了立蒙外，還有許多聽損兒童接收到檸檬爸的遺愛；耳鏡成功研發後，檸檬媽以「檸檬爸」的名義，捐贈2把給雅文基金會，提供聽力師看診時使用。當立蒙被問及「爸爸在哪時」，他大聲地回應，「爸爸在天上陪我！」

▼檸檬爸正在與立蒙玩耍。（圖／翻攝自Facebook／雅文兒童聽語文教基金會 CHF）

